Trabzon seriyi üç maça çıkardı

Adana Demirspor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkardı. Adana Demirspor’un 3 puan hasreti ise 10 maça çıktı. Bordo mavililerin galibiyet golünü ise 21’inci dakikada Trezeguet attı.

Spor 26.02.2024 06:00 Giriş: 26.02.2024 06:00

Güncelleme: 26.02.2024 08:32 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Trabzonspor