Trabzon seriyi üç maça çıkardı
Adana Demirspor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkardı. Adana Demirspor’un 3 puan hasreti ise 10 maça çıktı. Bordo mavililerin galibiyet golünü ise 21’inci dakikada Trezeguet attı.
Trabzonspor, Süper Lig’in 27. haftasında Adana Demirspor’u 1-0 yendi.
4. dakikada Visca’nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Meunier’in kafa vuruşunda kaleci Magomedaliyev güçlükle topu kornere gönderdi. 5. dakikada Visca’nın aynı yerden kullandığı köşe atışında, bu kez ceza yayı üzerinden Mendy’in şutunda kaleci Magomedaliyev yatarak topun sahibi oldu.
21. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Visca’nın sağdan ortasında ceza alanı çizgisi yakınında Bardhi’nin şutunda top savunmadan döndü. Pozisyonu takip eden Trezeguet, altıpasta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 24. dakikada serbest vuruş kullanan Eren Elmalı’nın ortasında, ceza alanı içinde Bardhi’nin şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı.
30. dakikada Visca’nın sağdan ortasında, Trezeguet ceza alanı içinde topu üsten auta gönderdi.
Trabzonspor maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
55. dakikada Visca’nın pasında, ceza alanı sağ çaprazında Bardhi’nin yerden vuruşunda, top filelerle buluştu. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 77. dakikada Michut’un pasında, ceza alanı sol çaprazında Barasi’nin şutunda top üsten auta gitti.
78. dakikada Mohammadi’nin soldan ortasında, arka direkte Aymbetov’in kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.
90. dakikada Bardhi’nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Pepe’nin yerden şutunda, top kaleci Magomedaliev’de kaldı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
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SİVASSPOR ÜÇ PUANI DÖRT GOLLE ALDI
Sivasspor, konuk ettiği Pendikspor’u 4-1 yendi. Karşılaşmanın ilk golü16. dakikada Pendikspor’dan geldi. Golün sahibi Gökcan Kaya: 0-1. 26. dakikada Sivasspor skoru Meng’in golüyle 1-1 yaptı. İlk yarı berabere tamamlandı. 59. dakikada Sivasspor Caner Osmanpaşa’nın golüyle 2-1 öne geçti. 69. dakikada ev sahibi takım farkı 2’ye çıkardı. Gol Manaj’dan geldi: 3-1 90+5. dakikada Sivasspor Koita’nın vuruşunda bir gol daha buldu. Sivasspor, sahadan galip ayrıldı.
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90+5’TE BERABERLİĞİ YAKALADI
Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Karagümrük golü ilk yarıda buldu. 24. dakikada Levent Mercan, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas çizgisi üzerinde Eysseric, takımını öne geçiren golü attı: 1-0.
Alanyaspor beraberlik golünü 90+5. dakikada penaltıyla yakaladı. Biraschi’nin ceza sahası içinde Ahmed Hassan’a yaptığı müdahalede penaltı düdüğü çaldı. Hassan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Müsabaka, beraberlikle sonuçlandı.