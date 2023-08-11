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Trabzonspor yeni sezona galibiyetle başladı

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun ilk maçında Trabzonspor sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Spor
  • 11.08.2023 23:04
  • Giriş: 11.08.2023 23:04
  • Güncelleme: 11.08.2023 23:11
Kaynak: Haber Merkezi
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Trabzonspor yeni sezona galibiyetle başladı

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Denswil kaydetti. 

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını üçe yükseltirken Antalyaspor, sıfır puanda kaldı. 

Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

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