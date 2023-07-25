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Trafikte saldırıya uğrayan Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan, ameliyat edildi

Geçirdiği trafik kazasının ardından saldırıya uğrayan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan ameliyat edildi.

Güncel
  • 25.07.2023 17:44
  • Giriş: 25.07.2023 17:44
  • Güncelleme: 25.07.2023 17:49
Kaynak: AA
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Trafikte saldırıya uğrayan Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan, ameliyat edildi
Fotoğraf: AA

Maddi hasarlı trafik kazası geçirdikten sonra saldırıya uğrayan ve uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde 4. derece hasar saptanan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ameliyatın Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada  "Futbolcumuz Emrecan Uzunhan’a ameliyatla hamstring tendon onarımı uygulanmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan oyuncumuzun rehabilitasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanması planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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