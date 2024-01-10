Traktörler Berlin’e sürüldü

Dilara EKİNCİ

Almanya’da çiftçiler, federal bütçede yaşanan krizin ardından tarım sektöründe planlanan kesintilere karşı başta Berlin olmak üzere ülkenin birçok noktasında bir haftalık protestolarına başladı. Federal hükümetin planları büyük ölçüde geri çekmesine rağmen, Alman Çiftçiler Birliği açıklanan eylemlere sadık kaldı.

Protestoya katılmak için pazar akşamı yüzlerce çiftçi traktörleriyle Berlin’e geldi. Berlin sokakları pazartesi gününden bu yana öfkeli Alman çiftçilerle doldu. Brandenburg Kapısı önünde traktörleriyle toplanan çiftçilerin otoyollara giriş noktalarını kapatması ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Çiftçilere, otoyollarda kamyon geçiş ücretlerindeki artışı protesto eden nakliye şirketleri de destek verdi.