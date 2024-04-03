TRT'nin kapıları muhalefete kapalı, insan kaçakçılarına açık: Andrew Tate ile iftar sofrasında röportaj!

İnsan kaçakçılığı, tecavüz ve suç örgütü kurmak suçlarından yargılanan ve bir süre ev hapsine alınan sosyal medya ünlüsü Andrew Tate, TRT World’e röportaj verdi.

Seçim döneminde muhalefet partilerine yer vermeyen TRT, insan kaçakçılığı suçlaması ve tecavüz suçlamaları ile yargılanan Andrew Tate ile iftar sofrasında röportaj yaptı.

İnsan kaçakçılığı, tecavüz ve suç örgütü kurmak yargılanan ve bir süre ev hapsine alınan Andrew Tate, TRT World’e röportaj verdi.

Haberi, TRT World için programlar yapan Yusuf Erim sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı bir video ile duyurdu.

Tate ile iftar buluşmasının bir kısmını paylaşan Erim “Andrew Tate ile iftar ve özel yemek. Hukuki meselelerini, sosyal medyanın geleceğini, jeopolitiği ve çok daha fazlasını kapsayan geniş kapsamlı bir tartışmamız oldu” ifadelerini kullandı.

Erim, röportajın TRT World’e yayınlanacağını söyledi.

Iftar and an exclusive with Andrew Tate @Cobratate



We had a wide ranging discussion that covers his legal issues, the future of social media, geopolitics and much more.



The interview will be dropping soon @trtworld 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/3KyGwHUlJg — Yusuf Erim (@YusufErim34) April 1, 2024

Andrew Tate, Mart ayının başında Romanya’da gözaltına alınmıştı.