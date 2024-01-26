'TRT, Şampiyonlar Ligi için 100 milyon euro verdi' iddiasına yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TRT'nin Şampiyonlar Ligi ve diğer Avrupa kupalarının yayın hakları için 100 milyon euro (3,3 milyar TL) ödediği iddiasını yalanladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TRT’nin UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçlarını yayınlamak için 100 milyon euro (3,3 milyar TL) teklif verdiği iddiasını yalanladı.
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TRT'nin, 2024-2027 yılları arasında 3 sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarının 'TRT'nin reklam ve üyelik gelirleri gibi ticari girişimleri ile rahatlıkla karşılanabilecek düzeyde' olduğu savunuldu.
Yayın hakları için 100 milyon euro ödendiği iddiası da yalanlandı.
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "TRT, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 Milyon Euro teklif vermiş. Bunun yarısı zarar yazar" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 25, 2024
TRT, 2024-27 yılları arasında 3 sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi… pic.twitter.com/eNirxBunUb
Şampiyonlar Ligi, şu anda medya patronu Acun Ilıcalı’ya ait Exxen’de yayınlanıyor. Acun Ilıcalı, yaptığı bir açıklamada bunun için 25-30 milyon dolar ödediğini açıklamıştı.
Avrupa kupaları, önümüzdeki sezondan itibaren 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii’de yayınlanacak. Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor’da olacak.