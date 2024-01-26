'TRT, Şampiyonlar Ligi için 100 milyon euro verdi' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TRT'nin Şampiyonlar Ligi ve diğer Avrupa kupalarının yayın hakları için 100 milyon euro (3,3 milyar TL) ödediği iddiasını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TRT’nin UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçlarını yayınlamak için 100 milyon euro (3,3 milyar TL) teklif verdiği iddiasını yalanladı.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TRT'nin, 2024-2027 yılları arasında 3 sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarının 'TRT'nin reklam ve üyelik gelirleri gibi ticari girişimleri ile rahatlıkla karşılanabilecek düzeyde' olduğu savunuldu.

Yayın hakları için 100 milyon euro ödendiği iddiası da yalanlandı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "TRT, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 Milyon Euro teklif vermiş. Bunun yarısı zarar yazar" iddiası doğru değildir.



TRT, 2024-27 yılları arasında 3 sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi… pic.twitter.com/eNirxBunUb — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 25, 2024