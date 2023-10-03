TÜİK verileri: Eylülde fiyatı en fazla artan ürün 'üniversite eğitim' oldu

Tüketici fiyatları bazında eylülde fiyatı en fazla artan ürün yüzde 127,72 ile "üniversite eğitim", fiyatı düşen ürün ise yüzde 4,31 ile patates ve bazı yumru bitkiler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde fiyatı en fazla artan ürün "üniversite eğitim", düşen ürün ise "patates" oldu.

Üniversite eğitimindeki fiyat artışını, yüzde 30,21 ile diğer konaklama hizmetleri, yüzde 26,90 ile otobüs ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 22,81 ile sosyal hizmetler, yüzde 17,73 ile demir yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 11,08 ile sigaralar, yüzde 9,52 ile yumurta ve yumurtayla ilgili ürünler, yüzde 8,31 ile kahve, yüzde 7,75 ile şeker, yüzde 7,73 ile taze süt yer aldı.

FİYATI EN FAZLA DÜŞEN PATATES OLDU

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 4,31 ile patates ve bazı yumru bitkilerde oldu. Bu ürünü, yüzde 3,98 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ve yüzde 1,30 ile kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı takip etti.

Fiyatı en az artış gösteren ürünler ise yüzde 0,19 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 0,57 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 0,75 ile margarin, 0,82 ile çocuk giyim, yüzde 1,67 ile erkek giyim, yüzde 1,69 ile pirinç, yüzde 1,71 ile tereyağı oldu.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları (yüzde) şöyle:

Geçen ay fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları da (yüzde) şöyle: