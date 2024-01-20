Tuncer Bakırhan CHP ve diğer partilerle görüşmeleri anlattı: Ölçüler çok net

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yerel seçimlere yönelik yaptıkları görüşmeleri anlattı. İlkelerinin çok net olduğunu vurgulayan Bakırhan, partisinin CHP dışındaki temaslarından da bahsetti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 31 Mart’taki yerel seçimler hakkında T24’e konuştu. Yerel seçimlerde işbirliklerinin önemli olduğunu ve sadece CHP ile değil başka siyasi partilerle de temas halinde olduklarını belirten Bakırhan, destek verecekleri adaylar için belirledikleri kriterlerden bahsetti.

İlkelerinin net olduğunu vurgulayan Bakırhan, şunları söyledi:

"Kadın düşmanı, demokrasi düşmanı, rantçı, çevre ve doğa düşmanı, ırkçı, milliyetçi bir adayı desteklemeyiz. Ölçülerimiz çok net. Biz başka bir partinin şu aday olsun, bu olmasın gibi tartışmalarına asla müdahil olmayız. Biz ancak ilkelerimizi ortaya koymakla mükellefiz."

CHP DIŞINDAKİ GÖRÜŞMELER

Emek ve Özgürlük İttifakı içinde yer alan partilerle ve farklı demokratik kitle örgütleri ile de görüştüklerini aktaran Bakırhan, CHP dışındaki temasları ise şöyle anlattı:

"Şu anda bütün Emek Özgürlük İttifakı bileşenleri ile tek tek görüşüyoruz. Dün de bugün de görüştük. Dışında kalanlarla da görüşüyoruz. SOL Parti, Halkevleri, dergi çevreleri gibi birçok kesimle görüşüyoruz. Yerel seçimlerde toptan bir ittifak olmuyor. Kimi yerlerde TİP var, kimi yerlerde EMEP var. Başka yerlerde başka bir siyasi gelenek, siyasi parti var. Dolayısıyla yerelin özgünlüğüne göre kiminle iş birliği yapmamız gerektiği zaten ortaya çıkıyor. O çerçevede görüşmeler sürüyor. TİP’le de görüşüyoruz, görüştük. Onların bazı kentlerde iddiaları var. Bazı kentlerde olası ortaklaşmalar üzerine bir çalışma yürütebiliriz."

ERDOĞAN'A YANIT

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “CHP, DEM Parti’ye teslim oldu” sözlerine de cevap veren Bakırhan, “Erdoğan özellikle seçim dönemlerinde kamuoyunu manipüle etme konusunda Allah var çok mahir. Ne başka bir parti bize teslim oldu ne biz başka bir partiye teslim olduk" dedi.

TERÖR İTHAMLARI

Partisinin ‘terör’ söylemleriyle hedef gösterilmesine de tepki gösteren Bakırhan, “Biz bu ucuz siyaseti reddediyoruz. Kimler bu çatışma atmosferinin yaratmış olduğu iklimden yararlanıyor çok açık şekilde ortadadır” diye konuştu.

AHMET TÜRK'ÜN DURUMU

Mardin Büyükşehir Belediyesi için aday olan ancak ön seçimin ilk turunda yüzde 49 oy aldıktan sonra ikinci tur için tepki göstererek adaylıktan çekilen Ahmet Türk’ün durumundan da bahseden Bakırhan, Türk ile görüştüklerini ancak görüşmelerin, Mardin halkının iradesine müdahale edecek bir boyuta ulaşmayacağını söyledi.