Tüp bebek ilaçları yok

Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlarda ciddi sıkıntı yaşandığı ve bulunamadığı için alternatif reçete denilen ilaçların yazılmaya başlandığı belirtildi. İlaç Fiyat Kararnamesi ile ilaç fiyatlarında Avro kurunun 17.55 TL’ye sabitlenmesi nedeniyle ilaç yokluğu sürdüğünü belirten Bursa Eczacı Odası Başkanı Adnan Erakın, tüp bebek tedavisi için kullanılan ilaçlarda ise alternatif reçete dönemine geçildiğini söyledi.

Şu an 10 ilaçtan 1 tanesinin piyasada olmadığını anlatan Erakın, özetle şunları söyledi: "KOAH, astım, Alzheimer, beyin hastalıklarında ve parkinsonda kullanılan, göz hastalıklarında kullanılan, kanser, hipertansiyon ve diyabette kullanılan ilaçların bazılarının maalesef eşdeğerleri yok. Tüp bebek ilaçlarında şu an ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Tüp bebek ilaçlarında hekimlerimiz alternatif reçete dediğimiz, yani bu ilaç olması başka ilaç verelim dediğimiz reçeteler kullanmaya başladılar. Halkımız ilacına ulaşabilsin, ilaç firmalarımız ilacının arkasında durabilsin, ilaçlarımız piyasa bulunsun. Biz bu noktada zaten görev alıyoruz. Bu ilaçların yok olmasını istemiyoruz."