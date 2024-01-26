Turgut Altınok, Mansur Yavaş'ı hedef aldı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı hedef aldı. Ankara'da ciddi bir trafik ve ulaşım problemi olduğunu söyleyen Altınok, Ankara'nın 5 yılda çölleştiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Ankara'da ciddi bir trafik ve ulaşım problemi olduğunu söyleyen Altınok, Yavaş'ın toplu taşımada yeterli hizmet sağlayamadığını söyledi.

Kızılay Metro Altı Çarşısı esnafıyla kahvaltıda bir araya gelen ve sohbet eden Altınok, diğer esnafa da ziyarette bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Altınok, Ankara'da ciddi bir trafik ve ulaşım problemi olduğunu ifade etti. Altınok, "Otobüs kuyrukları uzadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, otobüslerin tamirini yapamıyor, yedek parça yok diye. Dolayısıyla seferdeki otobüs sayısı azaldı. Sefer sayısı azaldı. Ankaralı saatlerce soğukta, kuyrukta bekliyor" dedi.

Ankara'nın metro ağı bakımından dünya başkentleri arasında en fakir başkent olduğunu ileri süren Altınok, "Mansur Yavaş'ın '5 yılda Ankaralıya 58 kilometre metro yapacağım' diye sözü var, kendi kitapçığında ve televizyon konuşmalarında. Maalesef Ankara'da yaptığı 5 metro da yoktur" diye konuştu.

"ANKARA BEŞ YILDA ÇÖLLEŞTİ"

Altınok, metro ağını hızlı bir şekilde genişleteceklerini ve birçok noktaya otopark yapacaklarını iddia etti.

Başkentte otopark probleminin de olduğunu ifade eden Altınok, Ankara'nın 5 yılda çölleştiğini, yeşil alan ve ağaçların söküldüğünü söyledi.