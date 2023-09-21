Türk müziği konserleri Pera Müzesi’nde başlıyor

Haluk SAĞKAL

Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, sonbahara “Nihâvend Faslı ve Şarkılar” konseriyle ‘merhaba’ diyor. Sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel’in yaptığı, günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdikleri programın eylül ayındaki misafir solistleri Mustafa Doğan Dikmen, Alper Akaryıldız, Gizem Nur Copçuoğlu ve Selin Yücesoy, misafir küçük solisti ise Ahmed Elhan Akaryıldız olacak.

Konserde yer alacak saz sanatçıları ise şu isimlerden oluşuyor: Udda Osman Nuri Özpekel, kemanda Aziz Şükrü Özoğuz, kanunda Taner Sayacıoğlu, kemençede Lütfiye Özer, tanburda Gamze Ege Yıldız. Volkan Ertem - Viyolonsel Sinan Sipahi koordinatörlüğünde, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın anısına saygıyla düzenlenen konser serisi, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, sosyolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetlerle bu geleneksel müziğin farklı kitlelerle paylaşılmasına katkıda bulunuyor. Konser 24 Eylül Pazar günü saat 15.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda dinleyicilerle buluşacak.