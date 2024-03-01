TÜRKBESD'ten kredi kartı uyarısı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği, kredi kartlarına gelecek olası bir düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu. İç piyasa dinamizmine dikkat çeken dernek, kredi kartı taksitlendirmesinin önemli olduğunu, taksit sayılarının azaltılmasının sektör için büyük endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) iç piyasanın dinamizmi için kredi kartı taksitlendirmesinin önemli olduğunu, sektör için kritik bir öneme sahip olan iç piyasadaki bu olumlu seyrin devamlılığını sağlamada özellikle kredi kartı taksit sayılarının azaltılmasının büyük endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği, 2024 Ocak ayı sonuçlarını açıkladı.

Kredi kartı taksit sayılarının azaltılması, taksit imkanının kaldırılması, kredi komisyon oranlarının yükseltilmesi gibi uygulamaların giderek daha da sıkılaştırılacağı endişesi olduğunu kaydeden dernek, tüketicilerin "panik alışveriş" yapmasına ve enflasyonun tetiklenmesine neden olunabileceğini kaydetti.

Açıklamada, "Beyaz eşyaların halihazırda tabi olduğu 9 taksit limitinin daha da azalmasının tüketici cephesine olumsuz yansıması söz konusu" denildi.

YENİ TEŞVİKLER BEKLENİYOR

Bu gelişmeler ışığında sektörün, iç pazarın canlılığını korumak ve büyümeyi desteklemek adına yeni düzenlemeler ve teşviklerin hayata geçirilmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜRKBESD, kredi kartı taksit sayılarının azaltılması, geri kazanım katılım payı (GEKAP) ve diğer vergisel düzenlemeler gibi uygulamaların iç pazarın canlılığını olumsuz etkilemesinden ve sektörün büyüme potansiyelini kısıtlamasından endişe duyuyor. Dernek bu doğrultuda, iç pazardaki hareketliliğin devamı için kredi kartı taksit sayılarının artırılması gibi adımların atılmasını, bu sayede tüketicilerin satın alma gücünün artırılarak piyasaya olumlu hareketlilik kazandırılmasını bekliyor."