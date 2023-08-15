Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Türkiye'de rekor sıcaklık Hassa'da ölçüldü: 50 derece

Hatay'ın Hassa ilçesinde dün, hava sıcaklığı 50 dereceyi gördü. 50 derece, Türkiye'de ölçülen en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçti.

Yaşam
  • 15.08.2023 16:07
  • Giriş: 15.08.2023 16:07
  • Güncelleme: 15.08.2023 16:16
Kaynak: Haber Merkezi
Abone Olgoogle-news
Türkiye'de rekor sıcaklık Hassa'da ölçüldü: 50 derece

Hatay'ın Hassa ilçesi Türkiye'de sıcaklık rekoru kırdı. Dün termometreler Hassa'da 50 dereceyi gösterdi. Önceki rekor, 49,1 derece ile Cizre'de ölçülmüştü.

Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası, sıcaklığı mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkardı. Şu ana kadar ülke genelinde ölçülen en yüksek sıcaklık da bu döneme denk geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre dün (14 Ağustos) Hatay'ın Hassa ilçesinde 50 derece ölçüldü. Böylece Türkiye'nin bir bölgesinde hava sıcaklığı ilk kez 50 dereceyi görürken ulusal sıcaklık rekoru kırıldı. Rekor, 49.1 dereceyle 20 Temmuz 2021'den bu yana Şırnak Cizre'deydi. 

Dün yapılan ölçümlerde Hassa'yı 48.5 dereceyle Urfa Siverek ve 48.4 dereceyle Adana Kozan takip etti.

Dün ölçüm yapılan en serin ise 19.5 dereceyle Rize Çamlıhemşin'deki Palovit yaylası oldu.

Adanada hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aştı
Meteorolojiden sıcaklık ve sağanak uyarısı
BirGün'e Abone Ol