Türkiye'de rekor sıcaklık Hassa'da ölçüldü: 50 derece

Hatay'ın Hassa ilçesinde dün, hava sıcaklığı 50 dereceyi gördü. 50 derece, Türkiye'de ölçülen en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçti.

Hatay'ın Hassa ilçesi Türkiye'de sıcaklık rekoru kırdı. Dün termometreler Hassa'da 50 dereceyi gösterdi. Önceki rekor, 49,1 derece ile Cizre'de ölçülmüştü.

Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası, sıcaklığı mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkardı. Şu ana kadar ülke genelinde ölçülen en yüksek sıcaklık da bu döneme denk geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre dün (14 Ağustos) Hatay'ın Hassa ilçesinde 50 derece ölçüldü. Böylece Türkiye'nin bir bölgesinde hava sıcaklığı ilk kez 50 dereceyi görürken ulusal sıcaklık rekoru kırıldı. Rekor, 49.1 dereceyle 20 Temmuz 2021'den bu yana Şırnak Cizre'deydi.

Dün yapılan ölçümlerde Hassa'yı 48.5 dereceyle Urfa Siverek ve 48.4 dereceyle Adana Kozan takip etti.

Dün ölçüm yapılan en serin ise 19.5 dereceyle Rize Çamlıhemşin'deki Palovit yaylası oldu.