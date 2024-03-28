Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları ve final karşılaşmasının tarihlerini açıkladı.
Kaynak: DHA
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruda kupada ilk maçların programı şöyle:
23 Nisan Salı: 20.30 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Eryaman)
24 Nisan Çarşamba: 20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük (Papara Park)
Kupada yarı final rövanş maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programının daha sonra ilan edileceği açıklandı.