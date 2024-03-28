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Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları ve final karşılaşmasının tarihlerini açıkladı.

Spor
  • 28.03.2024 16:54
  • Giriş: 28.03.2024 16:54
  • Güncelleme: 28.03.2024 16:59
Kaynak: DHA
Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının programı açıklandı
Arşiv: İHA

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruda kupada ilk maçların programı şöyle:

23 Nisan Salı: 20.30 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Eryaman)

24 Nisan Çarşamba: 20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük (Papara Park)

Kupada yarı final rövanş maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programının daha sonra ilan edileceği açıklandı.

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