Türkiye Psikiyatri Derneği’nden Süleyman Salih Zoroğlu açıklaması

Çocukları manipüle ederek ailelerine yönelik suçlamaya yönelttiği iddiasıyla tutuklanan Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında açıklama yapan Türkiye Psikiyatri Derneği, konunun takipçisi olunacağını duyurdu, olay hakkındaki açıklama ve yorumlar için de uyarı yaptı.

Türkiye Psikiyatri Derneği, çocukları manipüle ederek ailelerini suçlattırdığı iddiasıyla tutuklanan Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında bir açıklama yaparak, “Olay ile ilgili inceleme başlatıldığını ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyurmak isteriz” dedi.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu, BirGün’den Timur Soykan’ın haberiyle gündeme gelen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında açıklama yaptı.

“Bir gazete haberi ile kamuoyuna yansıyan Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ilgili olaylar hakkında” başlığı ile yapılan açıklamada, “Bir gazete haberi ile kamuoyuna yansıyan ve çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ilgili mahkemeye intikal etmiş, halen yargılama sürecinin devam ettiği konu ile ilgili olarak süreci yakından takip ettiğimizi, ciddi iddiaların olduğu olay ile ilgili inceleme başlatıldığını ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyurmak isteriz” dendi.

Açıklamada, konuyla ilgili açıklama ve yorumlar hakkında da uyarıda bulunuldu ve şu ifadeler kullandı:

“Diğer taraftan mahkemeye intikal etmiş bir konu üzerinden insanların hekimleri ile sürdürdükleri tedavilere yönelik güvensizlik oluşturan, tedavileri değersizleştiren ve özellikle ülkemiz açısından önemli bir sorun olan çocukluk çağı travmaları ile ilgili belirsizlik yaratan açıklamalardan kaçınılması, mahkeme sürecinde olan bir konunun genelleştirilmemesi gerektiğini kamuoyu ve ilgililere duyurmak isteriz. Hekimlerimizce gerek psikoterapi gerekse ilaç kullanımı ile yürütülen tedavilerin sürdürülmesi, tedavilere olan güvenin korunması son derece önemlidir.

Bu ciddi iddialarla ilgili olarak sürecin takipçisi olduğumuzu tekrar vurgular, ulaşılabilir, bilimsel, güvenli ve etik ilkelerle sürdürülen bir tedavi ortamının hekimliğin temel ilkesi olduğunu hatırlatmak isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”