“Türkiye’nin Araplaşması için oyunuzu bize verin” broşürü dağıtanlar gözaltına alındı

İYİ Partili üç genç, Cumhur İttifakı'nı “Türkiye’nin Araplaşması için oyunuzu bize verin” ifadeleriyle eleştiren broşür dağıttıkları için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İYİ Partili üç genç, Cumhur İttifakı'nı “Türkiye’nin Araplaşması için oyunuzu bize verin” ifadeleriyle eleştiren broşür dağıttıkları için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olayı gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından duyurdu. Saymaz, "İyi Partili üç genç bu akşam İstanbul’da, “Türkiye’nin Araplaşması için oyunuzu bize verin” yazılı olan ve Cumhur İttifakı’nı eleştiren broşür dağıttıkları için halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamaktan gözaltına alındılar. Bunun nesi tahrik, nesi aşağılama… Nesi suç?" dedi.

İyi Partili üç genç bu akşam İstanbul’da, “Türkiye’nin Araplaşması için oyunuzu bize verin” yazılı olan ve Cumhur İttifakı’nı eleştiren broşür dağıttıkları için halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamaktan gözaltına alındılar.

Bunun nesi tahrik, nesi aşağılama…

Nesi suç? https://t.co/V6Ud3TQEYX pic.twitter.com/XUxJAtc3gl — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) January 2, 2024

AKŞENER'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gözaltına alınan üyeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Akşener, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türksüz Türkiye hayal edenler bu gece de iş başında…

İktidar, Türklük ile olan mücadelesini şimdi de gençler üzerinden sürdürmeye devam ediyor.

İstanbul İl Gençlik Kollarımızdan Oğuz Talha Uz, Baturalp Akalın ve Akif Demirel sadece demokratik haklarını kullandıkları için şu anda karakolda ifade veriyor.

Süreci arkadaşlarımla birlikte bizzat takip ediyorum.

Gencecik evlatlarımızı tutuklayarak ülkemizdeki acı gerçekleri örtmeye çalışanlar şunu çok iyi bilsin ki;

Sizde her türlü zulüm varsa; bizde de her koşulda mukavemet var!

#TürkGençleriniSusturamazsınız!"

İYİ PARTİ TEŞKİLAT BAŞKANI KAVUNCU'DAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yaptıkları işte hatalı hiçbir şey yok. Görüşlerini en demokratik yolla ifade etmek istemişler." ifadelerine yer verdi.

Kavuncu şunları söyledi:

"Oğuz Talha Uz, Baturalp Akalın ve Akif Demirel tertemiz, pırıl pırıl genç vatanseverlerdir.

Yaptıkları işte hatalı hiçbir şey yok.

Görüşlerini en demokratik yolla ifade etmek istemişler.

Söylediklerinde gerçek olmayan ne?

Türk gencine, İYİ Partili kardeşlerimize fikrinden dolayı dokunamazsınız.

İstanbul İl Başkanımızı ve Gençlik Kolları Başkanımızı hemen aradım.

Teşkilatımız, gençlerimizin yanında.

Üyemiz avukatlar da dahil, tüm arkadaşlarımız şu anda gençlerimizin özgürlüğü için harekete geçtiler."