Türkiye’nin en büyük tarım yerleşkesi açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük tarım yerleşkesi ve rekreasyon alanını hizmete açtı. Toplam 3,5 milyon metrekarelik alana kurulan tesiste dikey ve topraksız tarım alanı, on binlerce bitki için üretim alanları ve 12 adet spor sahası ile yoga alanı bulunduğu bildirildi

BirGün/ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük tarım yerleşkesi ve rekreasyon alanının tanımını gerçekleştirdi.

2019 yılında arazi planlamaları yapılarak başlatılan, 2020’de üretim çalışmalarının başlatıldığı 3,5 milyon metrekarelik alana kurulan BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı’nın 16 Eylül itibarıyla Ankaralıların hizmetine açılacağı bildirildi.

Ankara'nın vizyon projesi BAKAP’ta 24 bin 500 süs bitkisi, 2 milyon 200 bin peyzaj bitkisi, 160 bin metrekare çim alan, 10 bin metrekare peyzaj alanı ve 3 adet biyolojik gölet bulunuyor.

Toplam 55 bin metrekarelik bir lavanta bahçesinin yanı sıra 200 dekar arpa/buğday saman balyası üretim alanı, 130 dekar silajlık mısır üretim alanı, 75 dekar yonca balyası üretim alanı, 40 dekar çörekotu üretim alanı, 40 dekar sebze üretim alanı, 20 dekar ve 70 tür tıbbi aromatik bitki üretim alanı hizmete sunuluyor.

TOPRAKSIZ TARIM ALANI

Dev Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı’nda ayrıca 30 metrekarelik Dikey Topraksız Bitki Büyütme Ünitesi ile çiftçi, üretici ve yatırımcıların değişen iklimsel parametrelere bağlı kalmadan daha az su ve kimyasal bitki besleyici kullanımı ile daha çevreci ve son teknolojiye bağlı yetiştiricilik yapabilmesi için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Toplam üç etaptan oluşan BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı’nda 45 bin metrekarelik alana bir piknik alanının yanı sıra 18 bin metrekarelik çadır kamp alanı, 28 araçlık karavan parkı ve 30 adet glamping yer alıyor. Öte yandan 39 kilometrelik yürüyüş ve 19 kilometrelik bisiklet yolunun da bulunduğu BAKAP’ta sporseverler için de tenis, voleybol, plaj voleybolu, basketbol ve futbol olmak üzere toplamda 12 adet spor sahası ile yoga meditasyon alanları ile zen bahçesi yer alıyor.

"OYLARA TALİBİM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BAKAP tanıtımında gazetecilerle bir araya geldi. Yavaş, gazetecilerin İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarması kararına ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ankara’da 4 milyon 200 bin seçmen var şu anda. Ne kadarı oy kullanır bilmiyorum ama ben hepsinin oyuna talibim, parti ayırt etmeksizin, bölge ayırt etmeksizin. Bizim söylemimiz her zaman şu olmuştur, ‘Seçildikten sonra herkese eşit bir şekilde, kimseyi ayırmadan hizmet edeceksiniz.’ Bu şekilde de beş yıla yakındır hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. 2019 yılında seçime girerken vaatlerle girdik. Ama şu anda yeni seçime girerken, yaptığımız icraatlar ile gireceğiz. Belediyeciliğe farklı bir bakış getirdiğimizi düşünüyoruz.”