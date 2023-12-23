TUSAŞ’ta yasaya aykırı işten çıkarma yapıldı

Emek Servisi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) yönetimi 100’den fazla personeline 31 Aralık’taki tarihi mesai bitimi itibarıyla iş sözleşmelerinin sona erdirileceğini bildirdi. Uygulamanın gerekçesi olarak ise Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Şirket İç Yönetmeliği ile çalışma yaş haddinin 60 yaş şeklinde belirlenmesi oldu.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Şirketlerin iç yönetmelikleri ve bunlara bağlı uygulamaların yürürlükteki yasal mevzuata ve hukuka aykırı olamayacağına dikkat çeken Yener, “Çalışmaya 60 yaş haddi belirlenmesi ve bunun uygulanması öncelikle Anayasa’nın ‘Kanun önünde eşitlik’ başlıklı 10. maddesine aykırıdır. Keza 4857 sayılı İş Kanunu’nda çalıştırma yaşına ilişkin olarak azami yaş sınırıyla ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu gerçeklik karşısında, işverenlerin çalıştırdıkları personel için çalışma yaş haddi getirmeleri ve yaş haddi nedeniyle iş sözleşmelerini sona erdirmeleri Anayasa’ya açıkça aykırı olduğu gibi İş Kanunu hükümlerinde de böyle bir uygulamaya yasal dayanak teşkil edecek hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Diğer yandan sayısı 100’ü aşan personelin işten atılması, esasen ‘toplu işten çıkarma’dır. Söz konusu uygulamanın kişilere tek tek bildirilmiş olmasının, bu uygulamanın esasen toplu işten çıkarma olduğu gerçeğini değiştirmeyeceği açık” dedi.