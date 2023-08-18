TweetDeck tamamen ücretli: Sadece Blue aboneleri faydalanabilecek

Geçtiğimiz ay Twitter Premium üyelikleri bulunan kullanıcılara özel olacağı duyurulan TweetDeck'in eski sürümü tamamen kullanıma kapatıldı. Böylelikle artık TweetDeck'e yalnızca Blue aboneleri erişebilecek.

Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun CEO'su Elon Musk'ın geçtiğimiz ay Tweetdeck'in sadece Blue abonelerine özel olacağını duyurmasının ardından Tweetdeck'in eski sürümü kullanıcılara tamamen kapatıldı.

Bugün itibarıyla TweetDeck'in eski sürümünün kaldırıldığı görüldü.

Artık XPro olarak yeniden adlandırılan platform, yalnızca X Premium abonelik hizmetinde bir avantaj olarak mevcut.

Geçtiğimiz ay TweetDeck adına değişikliğin yaklaştığını ve 30 gün içinde kullanıcıların XPro olarak adlandırılan yeni, geliştirilmiş bir sürüme erişmek için Doğrulanmış olmaları gerektiğini bildirdi.



TweetDeck'in eski URL'sini ziyaret eden kullanıcılar, X Premium'a abone olmalarını isteyen bir açılır pencere ile X'in ana sayfasına yönlendiriliyor.



Daha önce Twitter olarak bilinen şirket 2011 yılında, o dönem sosyal medya platformunun güçlü kullanıcıları arasında popüler olan üçüncü taraf bir masaüstü istemcisi olan TweetDeck'i satın almak için 40 milyon dolar ödemişti.







