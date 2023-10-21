Üç aşamalı işgal planı

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısıyla harekete geçen İsrail kara harekatına hazır olduğunu açıklarken Gazze’ye yönelik planları gün yüzüne çıkıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyada Gazze sınırı yakınlarındaki askeri birliklerle bir araya geldiği görüntüleri paylaştı. Netanyahu, mesajına “Hazırız” ifadesini ekledi.

Gazze’nin çevresine ve Lübnan sınırına ordusunu yığan İsrail’in Gazze’ye yönelik uzun vadeli planlarına dair ilk açıklama ise orduya kara harekâtı için “hazır olun” emri veren İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’tan geldi.

Gallant, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı merkez binasında İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesi üyelerine hitap etti.

Gazze’ye yönelik savaşın "3 aşamalı bir hamle" olduğunu söyleyen Gallant, "Bombardımanlı askeri eylemlerin ardından Hamas'ı yenilgiye uğratmak ve yok etmek amacıyla, unsurlarını yok edecek ve altyapısına zarar verecek manevranın (kara savaşı) yürütüleceği ilk aşamadayız" dedi.

İsrailli Bakan, "ikinci aşamada savaşı daha az yoğunlukla devam ettireceklerini ve Filistinli direniş noktalarını ortadan kaldırmaya çalışacaklarını" ifade etti.

GÜVENLİK SİSTEMİ

Gallant, üçüncü aşamanın, “Gazze Şeridi'nde yeni bir güvenlik sisteminin kurulması” olacağına işaret ederek, bu kapsamda, "İsrail’in oradaki (Gazze’deki) günlük yaşamda sorumluluğunun ortadan kaldırılması ile İsrail vatandaşları ve Gazze Şeridi'ni çevreleyen bölge için yeni bir güvenlik gerçekliği yaratacaklarını" kaydetti.

Gallant’ın açıklamaları, İsrail’in sivilleri Gazze Şeridi’nin güneyine “sürmesine” de açıklık getirdi.