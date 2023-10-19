UEFA açıkladı: Yunus Akgün de adaylar arasında
Yunus Akgün'ün EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya'ya attığı gol, haftanın golüne aday gösterildi. UEFA'nın internet sitesinde yer alan oylama 20 Ekim Cuma (yarın) sona erecek.
İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Yunus Akgün'ün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya'ya attığı gol, haftanın en iyisine aday gösterildi.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan oylamada, maçın 58. dakikasında attığı şık golle A Milli Futbol Takımı'nı Letonya karşısında 1-0 öne geçiren Yunus Akgün, "haftanın golü" kategorisine aday oldu.
Ukraynalı Mihaylo Mudryk, İsviçreli Xherdan Shaqiri ve Sırp Aleksandar Mitrovic, aynı kategoride aday gösterilen futbolcular arasında yer aldı.
Oylama yarın (20 Ekim Cuma) saat 16.00'da sona erecek.