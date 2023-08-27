Yunus Akgün Leicester City'de ilk antrenmanına çıktı

İngiltere Champinship Lig ekibi Leicester City'nin Galatasaray'dan şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı Yunus Akgün, ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray'dan İngiltere Champinship Lig ekibi Leicester City'e transfer olan Yunus Akgün, yeni takımında ilk antrenmanına çıktı.

Antrenman fotoğrafları İngiliz kulübü Leicester City'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

The Foxes continue to strengthen 👊 pic.twitter.com/UvnWeQlRZk — Leicester City (@LCFC) August 27, 2023

BONSERVİS BEDELİ 9 MİLYON EURO

Yunus Akgün, Championship'te mücadele eden Leicester'e şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanmıştı.

Galatasaray'dan Yunus Akgün'ün transferine ilişkin yaptığı açıklamada "Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 eurodur. Ayrıca, Leicester City Football Club Limited‘e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli kârının %15'i şirketimize ödenecektir" ifadelerine yer vermmişti.

Galatasaray altyapısında yetişen 23 yaşındaki milli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 61 maçta 6 gol attı ve 8 asist yapmıştı.

Öte yandan İngiliz kulübü, 29 Ağustos Salı günü Lig Kupası 2'inci tur maçında Tranmere ile karşı karşıya gelecek.