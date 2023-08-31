UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Moldava’nın Sheriff Tiraspol ile Faroe Adaları’nın Ki Klaksvík takımları arasında 31 Ağustos 2023 Perşembe günü (bugün) oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci müsabakasını yönetecek.

UEFA, Moldova ekibi Sheriff Tiraspol ile Faroe Adaları’nın Ki Klaksvík takımları arasında oynanacak maç için Halil Umut Meler'i görevlendirdi.

İki takım arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Meler görev yapacak.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Arda Kardeşler üstlenecek. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Hakan Ceylan ise AVAR olarak görev yapacak.

Konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Moldava’nın Sheriff Tiraspol ile Faroe Adaları’nın Ki Klaksvík takımları arasında 31 Ağustos 2023 Perşembe günü (bugün) oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci müsabakasını yönetecek. Moldova’nın Tiraspol şehrindeki Sheriff Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Hakan Ceylan ise AVAR olarak görev yapacak."