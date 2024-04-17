Uğur Dündar’dan Müge Anlı’ya ‘babalık’ açıklaması

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, Müge Anlı programına çıkarak annesini bulmak istedi. "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" diyen Nebioğlu'nun açıklamasının ardından Müge Anlı, Uğur Dündar ile görüştüğünü belirtti. Anlı’ya göre Dündar, “Eğer kızlarım olsaydı onlara sahip çıkardım” dedi.

Yapılan DNA sonucunda Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Metin Akpınar'ın ikiz iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. İkizlerden Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'ya çıkarak annesinin ortaya çıkmasını ve ablaların babalarının kim olduğunu söylemesini istemişti. Nebioğlu'nun iddiaları üzerine kızlardan birinin babasının ünlü gazeteci Uğur Dündar olduğu öne sürülmüştü. Müge Anlı, ünlü isimle görüştüğünü belirtti.

MÜGE ANLI UĞUR DÜNDAR İLE GÖRÜŞTÜ

Müge Anlı iddialar sonrası Uğur Dündar ile görüştüğünü belirterek, Dündar'ın kızların annesiyle hiç görüşmediği ve babalarının kendileri olmadığını belirtti. Anlı, Dündar'ın "Eğer kızlarım olsaydı onlara sahip çıkardım" dediğini de kaydetti.