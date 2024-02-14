Ukrayna: Kırım'daki Rus gemisini imha ettik

Ukraynalı yetkililer, Rus ordusuna ait çıkarma gemisi Sezar Kunikov'u Kırım sularında imha ettiğini açıkladı. Donetsk'e yönelik Rus saldırılarında ise üç kişi hayatını kaybetti.

Dünya 14.02.2024 11:28 Giriş: 14.02.2024 11:28

Güncelleme: 14.02.2024 11:31 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA

Ukrayna ordusu, Sezar Kunikov adlı Rus çıkarma gemisini Kırım'da imha ettiklerini duyurdu. Ordunun Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Savunma Bakanlığı istihbarat birliğiyle birlikte, büyük çıkarma gemisi Sezar Kunikov'u imha etti. Gemi, vurulduğu sırada Alupka yakınlarında, Karadeniz'de, Ukrayna'ya ait sularda bulunuyordu" ifadeleri kullandı. Ukraynalı milletvekili Oleksiy Honcharenko, hedef alınan geminin Rus ordusunda görev aldığını ve 2008'de Gürcistan'da faaliyete geçtiğini açıkladı. DONETSK'TE 3 CAN KAYBI Öte yandan Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın gece boyunca, ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde ye alan Selydove kasabasına füze saldırıları düzenlediğini, üç kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Yetkililer, bir hastane ile birkaç apartmanın da hasar gördüğünü kaydetti. Donetsk Valisi Vadym Filashkin Telegram'da yaptığı açıklamada, hastanenin bir kanadının, hasar görmesinin ardından 100 hastanın yakın kasabalardaki hastanelere tahliye edildiğini söyledi. ABD emperyalizminden İsrail’e: Savaş yasalarına uy Rusya’dan Bayraktar fabrikasına saldırı tehdidi: "Meşru hedef"