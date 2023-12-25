Ülkede ikili hukuk var

İHD tarafından düzenlenen panelde ülkedeki cezasızlık politikaları gözler önüne serildi. İnsan Hakları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yalçındağ, “Ülkede ikili hukuk var” diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi

İktidarın cezasızlık politikaları sürerken İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, “Devlette Devamlılığın Yargısal Esası: Cezasızlık" konulu panel düzenledi. MA’da yer alan habere göre faili meçhul cinayetlerde yakınlarını kaybedilenlerin de katıldığı panele, İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) Genel Başkan Yardımcısı Reyhan Yalçındağ, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldüren Demokrasi Partisi (DEP) milletvekili Mehmet Sincar’ın eşi Cihan Sincar katıldı.

Faillerin açık olduğu dosyalarda cezasızlık politikalarıyla karşı karşıya kalındığına dikkat çeken FIDH Genel Başkan Yardımcısı Yalçındağ, ikili bir hukuk işleyişi olduğunu kaydetti. Yalçındağ, sosyal medyada paylaşım yaptığı için insanların tutuklandığı katliamlarda ve faili meçhul cinayetlerde ise cezasızlık yolunun izlendiğine işaret etti. Yalçındağ, insanlarda başlarına bir şey geldiğinde başvuracağı bir mekanizmanın olmadığı fikrinin geliştiğini belirtti. Uğur Kaymaz’ın mezarının tahrip edildiğini hatırlatan Yalçındağ, öldürmekle kalınmadığını, mezarda dahi süren bir ırkçılığın olduğunu vurguladı. İç hukuktan ziyade uluslararası mahkemelerden alınan sonuçlara değinen Yalçındağ, köy yakılmaları ve faili meçhul cinayetlerin uluslararası arenaya taşınmasının önemli olduğunu dile getirdi.

‘KATİLİ BİR KİŞİ DEĞİL’

Batman’da 4 Eylül 1993 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu katledilen DEP Milletvekili Mehmet Sincar’ın davasına ilişkin konuşan Cihan Sincar, eşinin iki farklı silahla katledildiğini söyledi. Sincar, "Mehmet 10 kurşunla öldürüldü, katili tek kişi değildir, iki kişidir” dedi. Mehmet Ağar’ın "Bir tuğla çekilirse duvar yıkılır" sözlerini hatırlatan Sincan, cinayetlerin var olan sistemi koruma adına açığa çıkarılmadığını dile getirdi. Sincar şunları aktardı: "Ne olursa olsun onların değerleri başımızın üzerinde. Onları tetikçiler öldürdü. Ne olursa olsun değerlerimize sahip çıkacağız.”