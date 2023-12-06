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Ümit Özdağ: İYİ Parti'ye yapmış olduğumuz çağrıya henüz yanıt alamadık

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu. Burada, yerel seçimlere yönelik mesajlar veren Özdağ, AKP ve CHP'ye oy vermek istemeyenler için üçüncü bir seçeneğin ortaya çıkması için İYİ Parti'ye yaptıkları çağrıya henüz yanıt alamadıklarını söyledi.

Siyaset
  • 06.12.2023 17:14
  • Giriş: 06.12.2023 17:14
  • Güncelleme: 06.12.2023 17:21
Kaynak: AA
Ümit Özdağ: İYİ Parti'ye yapmış olduğumuz çağrıya henüz yanıt alamadık
Fotoğraf: AA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir'de partilileriyle buluştu.

Özdağ, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği kentte, partisinin tanıtım standında gazetecilere, açıklamalarda bulundu. 

Yerel seçimlerin Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Özdağ, 'üçüncü yol' için İYİ Parti'ye yaptıkları çağrıya henüz yanıt alamadıklarını söyledi. 

Özdağ, özetle şöyle konuştu:

"Bu seçimlerde Zafer Partisi'ne oy verirseniz belediyelerimizin kaynaklarından sığınmacı ve kaçaklara bir kuruş aktarmayacağız. Sığınmacı ve kaçakların dükkan açmalarına izin vermeyeceğiz. Türk esnafını sığınmacı yayılmasından koruyacağız. Ruhsatsız açılan bütün sığınmacı dükkanlarını kapatıp bir evde 5-6 ailenin oturmasına izin vermeyeceğiz. AKP ve CHP taraflarına oy vermek istemeyenlerin rahatlıkla oy verebileceği üçüncü bir seçeneğin ortaya çıkması anlamında İYİ Parti'ye yapmış olduğumuz reel politik ve iyi niyetli çağrıya henüz cevap alamadık. Umarım partinin yetkili kurullarında görüşme yaptıktan sonra bize olumlu bir cevapla dönerler ve görüşmelere devam ederiz."

İYİ Parti, CHP'nin ittifak teklifini kabul etmemiş, seçimlere kendi adayları ile girme kararı almıştı.  

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