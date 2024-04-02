Ünlü isimlerin başkanlık yarışı: Hangi isimler ne kadar oy aldı?

Türkiye'nin yeni yöneticilerini seçtiği 2024 yerel seçimlerinde spor, müzik ve sinema dünyasından tanınmış isimler de belediye başkanlığı için yarışına girdi. Peki hangi isimler ne kadar oy aldı? Hangi isimleri galibiyetle ayırılırken, hangi isimler istediğini alamadı? Detaylar haberde...

Türkiye 31 Mart Pazar sandık başına giderek yeni yöneticilerini seçmek oyunu kullandı. CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olarak tarihi adını yazdırdığı 2024 yerel seçimlerinde, spor, müzik ve sinema dünyasından tanınmış isimler de belediye başkanlığı için yarıştı.

Hakan Peker'den Erdal Beşikçioğlu'na, Davut Güloğlu'ndan futbolcu Gökhan Zan'a kadar birçok ünlü isim belediye başkanı olabilmek için aday oldu. Bazı isimler seçimlerden zaferle çıkarken bazıları ise istediğini alamadı.

HANGİ İSİM NE KADAR OY ALDI?

Ankara'da, "Behzat Ç" dizisiyle akıllara kazınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak seçime katıldı. Beşikçioğlu resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 56,61'ini alarak Etimesgut'un yeni belediye başkanı oldu. Cumhur İttifakı adayı ve mevcut Belediye Başkanı MHP'li Enver Demirel ise seçimi kaybetti.

Şarkıcı Davut Güloğlu ise Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) seçime girerek Düzce'de başkanlık yarışına girdi. Güloğlu, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 29,77 oy alabildi. Mevcut Belediye Başkanı AKP'li Faruk Özlü ise yüzde 40,21 oy olarak ikinci kez başkan seçildi.

Eski teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli de İzmir Çeşme'de mücadele verdi. Lal Denizli, CHP adayı olarak girdiği seçim yarışında yüzde 53,74 oy alarak birinci sırada yer aldı.

Şarkıcı Hakan Peker de yerel seçimlerde yarışa giren isimlerden oldu. Seçim yarışına Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İYİ Parti çatısı altında giren Peker, sandıkta beklediği sonucu alamadı. Peker'in oyu yüzde 3,68'de kaldı. Kazanan ise yüzde 47,22 oyla CHP'nin adayı Elif Köse oldu.

Gazeteci Mesut Yar da, Muğla'nın Datça ilçesinde bağımsız aday olarak belediye başkanlığı yarışına girdi. Datça'nın kazananı yüzde 45,61 oy oranıyla CHP'li Aytaç Kurt oldu. Yar ise sandıktan 3. sırada çıktı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) adayı olarak Ankara Çankaya'da seçime giren gazeteci İrfan Değirmenci de, CHP'li Hüseyin Can Güner karşısında kaybetti. Değirmenci'nin oyu yüzde 6,07'de kalırken, Güner yüzde 65,25 oy oranı ile birinci sırada yer aldı.

Seçim öncesi adaylarının tartışmalı olduğu Hatay'da kıyasıya bir yarış yaşandı. Bir yanda CHP'nin tartışılan adayı Lütfü Savaş diğer yandaysa AKP'nin adayı Mehmet Öntürk yarıştı. Pusulada Türkiye İşçi Partisi (TİP) logosu altında bulunan ve seçime bağımsız giren eski futbolcu Gökhan Zan da vardı. Zan, hakkında çıkan iddialar sonrası adaylığı çekilmesine rağmen oyların yaklaşık yüzde 2'sini topladı. Kazanansa resmi olmayan sonuçlara göre 44,48 oy oranıyla AKP'li Mehmet Öntürk oldu. Ancak, sandıktan yüzde 44,05 oyla çıkan Lütfü Savaş kentte, usulsüzlük yapıldığını iddia etti. CHP, Hatay'da seçim sonuçlarına itiraz etti.