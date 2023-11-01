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Ürdün, İsrail Büyükelçisi'ni geri çekti

Ürdün, Tel Aviv Büyükelçisi'ni İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle geri çağırdı.

Dünya
  • 01.11.2023 17:42
  • Giriş: 01.11.2023 17:42
  • Güncelleme: 01.11.2023 17:51
Kaynak: Haber Merkezi
Ürdün, İsrail Büyükelçisi'ni geri çekti

Ürdün, Tel Aviv Büyükelçisi'ni İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle geri çekti. Elçinin İsrail'e dönmesi için Gazze'deki saldırılara son verilmesi şartı koşuldu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'deki büyükelçinin geri çekildiği duyuruldu.  

Dün Bolivya da Gazze'deki saldırılarını her gün artıran İsrail ile diplomatik ilişkilerini askıya aldığını açıklamıştı. 

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