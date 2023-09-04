Üreticilerden rekolte uyarısı: Siirt fıstığında "yok yılı" yaşanıyor

Kuraklık ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Siirt fıstığında rekolte beklentisi düştü. Sulama projelerine destek verilmesini isteyen üreticiler, "İstediğimiz kuraklığın etkisini azaltmak için yılda 2-3 kere fıstıklarımızın sulanmasıdır" diyor.

Siirt fıstığında "var yılı"na rağmen kuraklık nedeniyle rekoltenin beklentilerin altında kalacağı belirtiliyor.

Siirt fıstığı, yaklaşık 14 bin üretici tarafından 400 bin dekar alanda yetiştiriliyor. Hasat sezonunun başladığı yörede, "var yılı"na rağmen kuraklık ve olumsuz hava koşulları nedeniyle üreticiler verim kaybının yaşanacağını ifade ediyor.

Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, kentin en önemli ekonomik faaliyetinin fıstık olduğunu dile getirerek tedbir alınmaması durumunda ağaçların kuruyabileceğini söyledi.

REKOLTE BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Normal şartlarda "var yılı" olması dolayısıyla 70 bin ton yaş, 30 bin ton kavlak (işlenmiş) fıstık elde edilebileceğini ancak kuraklık nedeniyle rekolte beklentilerinin düştüğünü kaydeden Aslan, "Maalesef kuraklık ve olumsuz hava koşulları nedeniyle beklentimiz yaş fıstıkta 30 bin ton, kavlak (işlenmiş) fıstıkta ise 12 bin tona geriledi" dedi.

Aslan, "var yılı" olan 2021'de 55 bin ton yaş, 20 bin ton kavlak fıstık üretildiğini, "yok yılı" olan 2022'de ise 25 bin ton yaş, 8 bin ton kavlak fıstık elde edildiğini anımsatarak, bu yıl verimin geçen seneye göre artmasına rağmen beklentilerini karşılamayacağını belirtti.

Sulamanın önemini vurgulayan Aslan, şöyle konuştu:

"Devletimizden istediğimiz, kuraklığın etkisini azaltmak için yılda 2-3 kere fıstıklarımızın sulanmasıdır. Artık fıstık ekmekten ziyade sulama projelerine destek verilirse hem ürünümüzün kalitesi hem rekoltesi yükselecektir. Bu kuraklık böyle devam ederse ve tedbir almazsak ağaçlarımız kuruyabilir."

Siirt fıstığının rağbet gören bir çeşit olduğuna işaret eden Aslan, yetiştirilen fıstığın büyük bölümünün ihraç edildiğini ifade etti.

"BU SENE SICAKLIKTAN DOLAYI YÜZDE 30-40 CİVARINDA KAYBIMIZ VAR"

Üreticilerden Abdullah Nergiz de çocukluğundan bu yana fıstık üretimiyle uğraştığını söyledi.

Rekoltenin beklentilerini karşılamayacağını dile getiren Nergiz, "Fıstık çok emek isteyen bir üründür, 15-20 yıl aradan sonra verim verebilen bir üründür. Bu yıl 'var yılımız' ama bu sene sıcaklıktan dolayı yüzde 30-40 civarında kaybımız var. Sulama imkanımız olmadığı için büyük kaybımız oldu" dedi.

İbrahim Nergiz de aşırı sıcaklar ve susuzluk nedeniyle çok kritik bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Sulama imkanımız olsaydı fıstıklarımız yanmadan toplanır, daha kaliteli ürün elde ederdik. Bu sene çok kritik geçti. 'Var yılı' ama kuraklık nedeniyle neredeyse 'yok yılı' yaşıyoruz" diye konuştu.

Meyve ağaçlarının bir yıl meyve verip, ertesi yıl vermemesi ya da çok az vermesi, halk arasında "var yılı" ve "yok yılı" olarak adlandırılıyor.