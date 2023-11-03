Urfa'da çocuğu 2 yıl boyunca istismar eden muhtar görevden alındı

BirGün'den Mustafa Bildircin'in "Yoksulluğun istismarı: Köy ağasından defalarca istismar!" başlığıyla duyurduğu, Şanlıurfa'da maddi yoksunluk yaşayan ailenin 14 yaşındaki Z.K isimli çocuğuna 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu skandal olayda muhtar Nihat Y. görevden alındı. Z.K. ise devlet korumasına alınmıştı.

Şanlıurfa'da 2 yıl boyunca Z.K. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan mahalle muhtarı Nihat Y. görevinden alındı.

Karaköprü ilçesinde muhtarlık yaptığı ve toprak zengini olduğu bildirilen 70 yaşındaki Nihat Y’nin, yoksulluk çeken bir ailenin 14 yaşındaki çocuğunu defalarca istismar ettiği iddia edilmişti.

Çocuğun anlattıklarına karşın tutuksuz yargılanan Nihat Y’nin, çocuğun annesine düzenli aralıklarla, “Para yardımı” yaptığı belirtilmişti. İstismara maruz bırakılan çocuğun Çocuk İzlem Merkezi’nde anlattıkları ise istismarın boyutunu gözler önüne sermişti.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in "Yoksulluğun istismarı: Köy ağasından defalarca istismar!" başlığıyla duyurduğu skandalın ardından Z.K. devlet korumasına alınırken, salıverilen Nihat Y. ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti sonrası Nihat Y, muhtarlık görevinden alındı.