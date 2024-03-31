Üsküdar Belediye Başkanı Adayı Sinem Dedetaş: "Seçimi önde götürüyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş bir açıklama yaptı. Dedetaş, seçimde önde olduklarını belirterek sandıklara sahip çıkılmasını istedi.

61 milyondan fazla kayıtlı seçmenin olduğu Türkiye, bugün bir kez daha yerel seçimler için sandık başına gitti.

Ülke genelinde oy sayma süreci devam ederken İstanbul'un önemli ilçelerinden Üsküdar'da ANKA tarafından açıklanan ve kesin olmayan ilk sonuçlara göre CHP adayı Sinem Dedetaş önde görünüyor.

Değerli Üsküdarlılar;



Üsküdar’da sandık sonuçları komşularımızın tercihinin güçlü bir şekilde yeni bir başlangıçtan yana olduğunu ortaya koyuyor. Seçimi önde götürüyoruz. Son oy sayılana kadar sandıklarımızın başından ayrılmayalım, oylarımıza sahip çıkalım. Birlikte başaracağız,… — Sinem Dedetaş (@sdedetas) March 31, 2024

Dedetaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Üsküdar’da sandık sonuçları komşularımızın tercihinin güçlü bir şekilde yeni bir başlangıçtan yana olduğunu ortaya koyuyor. Seçimi önde götürüyoruz. Son oy sayılana kadar sandıklarımızın başından ayrılmayalım, oylarımıza sahip çıkalım. Birlikte başaracağız, Üsküdar kazanacak" dedi.