Üst solunum yolu vakalarında artış

Son günlerde çocuklar başta olmak üzere pek çok kişi yüksek ateş, öksürük gibi şikâyetlerle hastanelere başvuruyor. Hekimler "Grip, domuz gribi, RSV yaygın” dedi.

Sibel BAHÇETEPE

Havaların soğuması, hastalıkları da artırdı. Özellikle üst solunum yolu hastalıklarında artış yaşandığı, çocuklar, yaşlılar, kanser, kalp gibi hastalığı başta olmak üzere pek çok kişinin hastalığın uzun ve ağır geçmesine neden olduğunu belirten hekimler "Gribin yanı sıra Covid-19, zatürre, RSV virüsü gibi hastalıklarda da artış var. Özellikle hastalığın ağır seyretmesi olan risk gruplarında bu mevsimde kalabalık ortamlara girmemesinde fayda var. Eğer gireceklerse maske takılmalı, hijyen kurullarına dikkat edilmeli" uyarısını yaptı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, havaların soğuması ve kış mevsimi ile birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış olduğunu belirterek, "Her zaman bu mevsimlerde bir artış olur. Bu yıl da yine mevsime uygun olarak artış var. Şu an hastanelerde bir yoğunluk yaşıyoruz, epeyce vakalar arttı" diye konuştu.

ÇOCUKLARA DİKKAT

Covid-19 hastalığının da görülmeye devam ettiğini anımsatan Şerefhanoglu "Covid, geçtiğimiz senedeki gibi artık ağır geçmiyor. Ancak özellikle ileri yaş kanser, bağışıklık sisteminin bozuk hastalığı olan veya bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlar ile kalp yetmezliği hastaları, ileri yaştakiler ve şişman hastalarda hastalık daha ağır olabiliyor" dedi. Ayrıca Rhinovirüs ve RSV virüsünün de yaygın olarak görüldüğünü kaydeden Şerefhanoğlu, özetle şunları söyledi: "RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs) ve rhinovirüs daha çok hafif üst solunum yolu enfeksiyonu yapmakta, soğuk algınlığı ve nezleye neden olmakta. Aksırma, hapşırma gibi şikâyetlerle seyreder. İnfluenza (grip) diğerlerinden farklı olarak daha yüksek ateşle seyretmekte. İnfluenzada ateş daha şiddetli olmakta, çok şiddetli bir vücut ağrısı, kırgınlık olmakta. İnfluenzada rhinovirüs (soğuk algınlığına sebep olan en yaygın enfeksiyonlardan biri) ve RSV’den farklı olarak çok fazla burun akıntısı, hapşırma, aksırma görmüyoruz. İnfluenzada daha çok yüksek ateş görüyoruz. İnfluenza özellikle kanser, kalp yetmezliği, ileri yaş hastalarında. 65 yaş üstünde şişmanlarda ağır seyredebilir. İnfluenzada erken başlanırsa etkili ilaçlar söz konusu. Üst solunum yolu enfeksiyonları özellikle 2 yaşından küçük çocuklarda, erişkinlerde, kronik hastalığı olanlarda şeker hastalığı, kronik kalp yetmezliği, KOAH, kanser, HIV/AIDS hastaları, bağışıklık sistemini bastıran kortizon gibi ilaç kullananlarda üst solunum yolu hastalıkları daha ağır geçiyor. Özellikle hastalığın ağır seyretmesi olan bu hasta gruplarında bu mevsimde kalabalık ortamlara girmemesinde fayda var. Girilecekse maske takılmalı."