Usulsüzlüklerle gündeme gelen Hotar büyükelçi olarak atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar, Akdeniz İçin Birlik Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilciliği'ne atandı. Peki Fatma Seniha Nükhet Hotar'ın görev süresince neler yaşandı?

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar, büyükelçi olarak atandı.

Hotar'ın büyükelçi olarak atanması kararı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

DEÜ'de göreve geldikten sonra kişiye özel şartlarla ile kadro verdiği iddialarıyla gündeme gelen Hotar'ın akademik ve idari kodrolarda çok sayıda usulsüz karara imza attığı ortaya çıkmıştı.

AKP'den 4 dönem boyunca milletvekilliği yapmış olan Fatma Seniha Nükhet Hotar'ın rektörlüğü boyunca neler gündeme gelmişti?

Hotar’ın rektörlüğünü yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi, 2014 yılında ‘kız yurdu yapılması’ şartıyla bağışlanan 3 bin 140 metrekarelik araziyi 16 milyon 600 bin TL bedelle satmıştı.

İşletme Fakültesi Dekanı Çağnur Balsarı tarafından Turizm ve Otel Yönetimi Anabilim dalında “Turizmde kalite ve akreditasyon alanlarında çalışmaları olmak” kriteri konularak Olgun Çiçek’e kadro verilmişti. Hotar tarafından Dış İlişkiler Koordinatörü olarak atanmış olan Çiçek, üniversitede maaş karşılığı vermesi gereken dersi vermediği halde bir buçuk yıl boyunca maaş almış ve 2022 yılının Ağustos ayında kurum ile ilişiğini kesmişti.

İşletme Fakültesi Dekanı Çağnur Balsarı, branşı olmamasına rağmen kendisini Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne bölüm başkanı olarak atamıştı. Rektör Hotar, bu atamaya da onay vermişti.

Doç. Dr. Aksel Çelik, kendisine yönelik mobbing, suç uydurma ve iftira iddialarıyla ilgili YÖK'e başvurmuştu. Ancak YÖK, başvuruyu işleme koymamış ve üniversite rektörü Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar hakkındaki şikayeti reddetmişti.

Hotar ile davalık olan bir diğer isim olan Doç. Dr. Bilgin Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde kendisine yönelik mobbing ve haksız suçlamalarla ilgili açılan disiplin davasını kazanmıştı. Çelik, rektörün kendisine karşı sürekli olarak haksız soruşturmalar açarak profesörlük unvanını engellemeye çalıştığını belirtmişti.

2019 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin taşınma kararına karşı çıkan öğrencilerin mücadelesine destek veren akademisyenlere üniversite yönetimi tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma, akademisyenlerin üniversitenin itibarını ve deprem raporunun güvenilirliğini zedelemekle suçlandığı gerekçesiyle açılmıştı.

SAYIŞTAY RAPORLARI

Hotar'la ilgili bilinenler bunlarla sınırlı değil. Usulsüzlükler Sayıştay raporlarına da yansıdı. Sayıştay’ın 2020 yılı raporunda şunlara yer verildi:

"2020 yılı denetimine ilişkin olarak denetimi yürütmek ve denetim görüşü oluşturabilmek için talep edilen ve mali tablolara dayanak olan bilgi ve belgeler kamu idaresi yönetimi tarafından yeterli düzeyde sağlanmamıştır.

Muhasebe kayıtlarında 102 Banka Hesabının alacak kaydı tutarı 9 milyar 784 milyon 768 bin 616,58 TL, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının borç kaydı tutarı ise 6 milyar 886 milyon 884 bin 681,20 TL'dir. 102 Banka Hesabının alacak toplamı ile 103 verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının borç toplamının birbirine eşit olmaması dolayısıyla, kurum mali tablolarında 2 milyar 897 milyon 883 bin 935,38 TL'lik hataya neden olunmuştur."

KİRA BEDELLERİ TAHSİL EDİLMEDİ

Raporda, kayıtlı varlıklara 2 milyon 538 bin TL değerlerinden fazla amortisman ayrıldığı, üniversitenin kooperatifi için verilen sermayenin mali tablolarda yer almadığı, takipli alacaklar hesabının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Üniversitenin kiracılarından tahsil edilemeyen borçlara da dikkat çekilen Sayıştay raporunda, üniversitenin kiraya verdiği kantin, kafeterya gibi taşınmazlardan doğan kira bedellerini tahsil edemediği, 2019 yılında toplam ödenmeyen tutar 2 milyon 522 bin 537 TL iken 2020 yılında ise 3 milyon 961 bin 693 TL'ye yükseldiğini belirledi.

SINAVSIZ ATAMALAR

DEÜ ile ilgili raporda, yapılan atamalarla ilgili usulsüzlüklere de işaret edildi. Kurumdaki 11 şube müdürünün sınavla atanmadığı tespit edilirken, bu durumun Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne aykırı olduğu kaydedildi.

Öğretim üyesi kadroları için de benzer bir tespit yapıldı. Bu kadrolarla ilgili herhangi bir sayı verilmeyen raporda, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Öğretim Elemanları” ile ilgili düzenlemeler getiren Beşinci Bölümün 23’üncü, 24’üncü ve 26’ıncı maddelerinde öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak atamalar için öngörülecek ek koşulların münhasıran bilimsel kaliteyi arttırmaya yönelik, objektif ve denetlenebilir olmaları gerektiği hükme bağlanmıştır" denildi.

ADRESE TESLİM PAZARLIKLAR

Sayıştay, ayrıca, çok sayıda muhasebe hatasına ilişkin tespitlerde bulunduğu DEÜ'de çay ocağı, büfe, kafeterya, kantin, fotokopi odası, reklam panoları, büro, ATM, otopark, spor kompleksi gibi taşınmazların yasaya aykırı bir şekilde pazarlık usulüyle kiralandığını, doğalgaz alımında ihale yolunun tercih edilmediğini, hatalı yapım işlerinde cezai yaptırım uygulamadığını tespit etti.