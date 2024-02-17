Uzaklaştırma kararı etkili olmadı

İlayda KAYA

Erkek şiddeti katlanarak sürerken devlet koruması altında olan kadınlar da katledilmeye devam ediyor. Failine karşı uzaklaştırma kararı aldıran Ü.K. bu kadınlardan yalnızca biri. Failin işlediği cinayeti ‘kıskançlık’ cinayeti olarak yansıtmaya çalıştığını söyleyen aile “Süreci iyi hal indirimine götürmelerine izin vermeyeceğiz.” diye konuştu.

Ankara’da yaşayan 4 çocuk annesi Ü.K. 3 Ocak Cumartesi sabahı evinden işine gittiği sırada boşanma davası açtığı Dilaver K. tarafından takip edildi. Ü.K.’nin arkasından yaklaşan Dilaver K. bıçakla saldırarak öldürdü. Dilaver K.’nin ise kullandığı suç aleti bıçak ise çöp konteynerinde bulundu. Ü.K.’nin 1 ay önce boşanma davası açtığı ardından koruma kararı aldırdığı öğrenilirken Dilaver K.’nin olayı ‘kıskançlık’ cinayeti olarak ifade ettiği öğrenildi. Ü.K.’nin kardeşi N.G., kardeşinin katledilmeden bir gün önce yine fail tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi. N.G. kardeşinin yaşadıklarını BirGün’e şöyle anlattı: “Uzaklaştırma kararı vardı fakat fail eve girmeye devam ediyordu. Kardeşim öldürülmeden bir gün önce de aralarında bir tartışma yaşanmış ve uygulamalar üzerinden kardeşim çağrı yapmaya çalışmıştı. Biriyle birlikte olduğunu ileri sürüyordu. Kardeşimin hayatında kimse yoktu.”

‘AĞIR CEZA ALSIN’

Ü.K.’yi işe giderken takip ettiğini söyleyen N.G., olay gününe ilişkin de şunları söyledi: “Kardeşimi hep takip ediyordu. Bunu kardeşim de biliyordu. Cinayet günü yine takip ettiğini fark edince yakınlardaki bir binanın girişine yöneldiğini düşünüyorum. Kardeşim boşanma davası açmıştı ve yeni bir ev tutmuştu. Katil cinayetten sonra bir erkeği bıçakladığını da söylemiş. Öyle biri çıkmadı. Katil şu an tutuklu. Telefonlarının incelenmeye başlandığını öğrendik” dedi.

Kardeşinin uzaklaştırma kararına rağmen öldürüldüğünü söyleyen N.G. “Devlet nerede? Devlet yok. Yarın bu katilin yatacağı kaç gün olacak? Koruma kararlarının etkin bir şekilde uygulanmalıydı. Karşı taraf, ‘6-7 ay sonra hapisten çıkar. Çünkü sicili temiz, denetimli serbestlik verilebilir’ diyor. Bir insanın canı 5-6 ay mı? Benim kardeşim namus, kıskançlık cinayetiyle ölmedi. Bir insan canı bu kadar ucuz mu?” diye sordu.