Vaatlerin birazı itiraf, esası intihal

Beş yıl öncesine kadar İstanbul’u 20 yıla yakın yöneten AKP’nin belediye başkan adayı Murat Kurum’un vaatlerinin yarısı yapamadıklarının itirafı. Diğer yarısı ise Ekrem İmamoğlu projelerinden aparma çıktı.

Politika Servisi

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi’nde ‘Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı’nda seçim vaatlerini açıkladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mega projesi ‘Kanal İstanbul’un adını dahi anmayan Kurum’un vaatlerinin İmamoğlu’nun projeleriyle benzerliği dikkat çekti.

AKP’li aday Kurum vaatlerini ardı ardına sıralarken kentin olanca sorunları için son 5 yıllık CHP yönetimini sorumlu tuttu. 2019 yerel seçimlerinden önceki 25 yıllık AKP yönetimini es geçen Kurum, AKP döneminde yapılmayan ne varsa seçimlerde vaat olarak sundu.

5 YILDIR GELEN ENGEL

Taksi sorununu tamamen çözeceğiz diyen Kurum, taksi sorununu çözeceğini iddia etti. Kurum her ne kadar mevcut yönetimin bu sorunu çözemeyeceğini savunsa da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Yeni Taksi Projesi’ UKOME’ye üç kez gelmesine rağmen belediye meclisindeki AKP grubu tarafından engellenmişti.

TOKİ’den yapılan evlerin yıllardır teslim edilememesi mağdurlar tarafından protesto edilmişti

PARASINI SORMUŞLARDI

Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 0-4 yaş arası olan annelere getirdiği ücretsiz ulaşım uygulamasını (Anne Kart) da vaatlerine ekledi. Erdoğan, ‘Anne Kart’ uygulamasına ilişkin ‘Kimin parasını kime veriyorsunuz’ açıklaması ile projeye karşı çıkmıştı.

KESENİN AĞZI AÇILDI

31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul, AKP iktidarı için şüphesiz en önemli yer. Kenti rant kapısı olarak gören iktidar yerel seçimler öncesinde kesenin ağzını açmaya başladı. İBB yönetimine yıllarca ‘kaynak nerede’ soruları sorulurken Kurum seçim öncesi hibe, destek, ödemeleri yapacağını iddia etti.

Deprem hazırlıkları ile CHP yönetimini hedef alan Kurum İstanbul’u yıllarca AKP’nin yönettiğini unuttu.

Şehri kocaman bir bina yığınına çeviren, deprem toplanma alanlarını ortadan kaldıran AKP dönemine değinmeyen Kurum, depremlerde defalarca sınıfta kalan partisine rağmen deprem sorununu kendisinin çözeceğini iddia etti.

Deprem bahanesi ile kentsel dönüşüm altında daha önce Tozkoparan, Fetihtepe, Tokatköy, Şahintepe gibi mahalleler AKP’li belediyeler tarafından rant amaçlı kullanılırken Kurum, yerinde dönüşüm ile 250 bin konut yapacağını iddia etti.

YİNE KONUT VAADİ

2017 yılında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul’daki betonlaşma ve çarpık kentleşme için “40 kat, 100 kat binalar yapmak sizi medeni yapmıyor ama biz de bu tuzağın içine düştük. İstanbul gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum" sözlerini kullanmıştı. Öte yandan Eski Çevre Şehir ve İklim Bakanı olan Murat Kurum daha önce TOKİ’den yapılan evlerin yıllardır teslim edilmemesi ve ödeme planlarında değişiklik yapılarak konut fiyatları ile aylık taksitlerin artırılmasından kaynaklı oluşturduğu mağduriyetler ile biliniyor. Adaylığının hemen açıklanmasının ardından da TOKİ mağdurları ile karşı karşıya gelen Kurum bir kez daha konut vaadinde bulundu. Kurum, KİPTAŞ eliyle 300 bin konutu yapacaklarını ve 700 bin lira hibe desteği ile 700 bin lira kredi desteği vereceklerini söyledi.

TOKİ mağdurları ile karşılaşmasında da gelen tepkileri görmezden gelen Kurum, bir yurttaşın "Altı yıldır kiralardayız, sorun çözülmüyor" sözleri üzerine "Öyle bir şey yok" dedi.

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KANAL İSTANBUL CEVABINA BAKABİLİRİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy’de bulunan İş Bankası blokları temel atma töreninde konuştu. AKP adayı Murat Kurum’un ‘Sadece 8 kilometre metro yaptılar’ açıklamasına cevap veren İmamoğlu, "65 kilometrelik metro hattımızı tamamlamış olacağız Mart ayında. Matematiği bile unutarak siyaset yapan arkadaşların nasıl unutkan olduklarını Kanal İstanbul sorusuna verdiği cevapla görebilirsiniz. Onlar bazı oy ve seçim öncesi zarar verecek ve düne kadar hararetle savundukları her şeyi bir anda unutan insanlar. Ya da seçimde eğer fayda verecekse her türlü yola başvuran anlayışlar olduğunu biliyoruz. Benim açımdan verdiği rakam veya saygı" dedi.