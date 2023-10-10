Vakıf ve derneklere kıyağı gizliyorlar

Kamudan geçen yıl 4,5 milyar TL aktarıldığı ortaya çıkan vakıf ve derneklere bir kıyak daha. AKP’li Pendik Belediyesi “bazı dernek ve vakıflarla” protokol için yetki istedi. Bu vakıf ve derneklerin ismi ise açıklanmadı.

İsmail ARI

İstanbul’daki AKP’li Pendik Belediyesi yine tepki çeken bir karara imza attı. Pendik Belediye Meclisi’ni Eylül ayı oturumunda Hukuk Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonu’nun teklifi görüşüldü.

Teklifte “bazı dernek vakıflar” ile protokol imzalanıp işbirliği yapılması gerektiğini belirtilerek, “Kültür İşleri Müdürlüğü hizmetleriyle ilgili olarak, ilçemizde bulunan kültür sanat ve folklor dernekleri, vakıflar, meslek kuruluşları, diğer STK’ler ile ortak projeler geliştirilerek yürütülmesi için işbirliği yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır” denildi. Teklif ile “Belirlenecek vakıf ve dernekle ile işbirliği içerisinde hizmet yürütülebilmesi amacıyla protokol imzalaması için AKP’li Belediye Başkanı Ahmet Cin’e yetki verilmesi” talep edildi.

Belediye Meclisi’nde tartışmalara neden olan teklif, CHP grubunun itirazına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oyçokluğuyla kabul edildi. CHP’li meclis üyeleri, teklif ile hangi dernek ve vakıflar ile protokol imzalanacağının gizlendiğini vurguladı. CHP’li üyeler teklife, “Seçimlere kısa bir süre kaldı ve neden Meclis’ten böyle bir izin alıyorsunuz? Geniş bir yetki istiyorsunuz. Kimlerle protokol imzalayacağınız, hangi vakıf ve derneğe tahsis edeceğiniz belli değil" sözleriyle tepki gösterdi.

SARAY DA SAKLIYOR

TBMM’ye geçen günlerde sunulan 2022 Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu’nda benzer bir durum ortaya çıkmıştı. Buna göre kamudan vakıf ve derneklere 4,5 milyar TL aktarılmıştı. Raporda bu vakıf ve derneklerin kim olduğu ise açıklanmamıştı.

Rapora göre, vakıf ve derneklere aktarılan 4,5 milyar TL’nin 1,4 milyar TL’si aralarında Cumhurbaşkanlığı, TBMM, yüksek yargı organları ve bakanlıkların da olduğu merkezi yönetimden aktarılmıştı. 3 milyar TL belediyeler ve sosyal güvenlik kurumları gibi bütçe dışı kurumlar aktarılmıştı. Merkezi yönetimden kimin ne kadar harcadığı bilinirken bütçe dışı kurumlardan kimin ne kadar aktardığı ise bilinmiyor.