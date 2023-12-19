Vatikan'dan eşcinsel çiftlerin kilisede kutsanması hakkında karar

Vatikan, eşcinsel çiftlerin kilisede kutsanmasına resmî onay verdi.

Katolik Kilisesi’ni 'inançlı LGBTİ+'lar' için daha az dışlayıcı hale getirme mesajları veren Papa Francesco, bugün açıklanan kararla somut bir adım da attı. BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre kilise öğretilerinden sorumlu İnanç Doktrini Departmanı'nın Papa’nın onayıyla yayınladığı belgeyle, eşcinsel çiftlerin de kilisede kutsanmasına resmi olarak izin verdi.

Belgede, 'kural dışı' durumdaki çiftlerin ve eşcinsel çiftlerin de kutsanmasının mümkün olduğu belirtildi. Öte yandan bu kutsamanın, Katolik Kilisesi’nin evlilik hakkındaki öğretilerine ters düşecek şekilde bir tasdik anlamına gelmemesi gerektiği vurgulandı.

Engizisyonun devamı niteliğindeki İnanç Doktrini Departmanı, 2021'de bu konudaki sorulara yanıt verirken "Tanrı günahı kutsayamaz" diyerek eşcinsel çiftlerin Katolik kiliselerinde kutsanmasına karşı çıkmıştı.

Papa Francesco ise geçen Ekim ayında bir özel mektubunda eşcinsel çiftlerin kutsanmasına imkan tanıyan ifadeler kullanmıştı. Papa, muhafazakar kanattan iki kardinale yazdığı mektupta, kutsal evlilik ritüeliyle karıştırılmaması şartıyla eşcinsel çiftlerin kutsanmasının mümkün olabileceğini belirtmişti. Yeni belgede de benzer ifadeler yer aldı.