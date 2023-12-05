Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2016 yılında kamudaki işinden ihraç edilen Veli Saçılık'a Sansür Yasası kapsamında dava açıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı iki paylaşım nedeniyle Saçılık hakkında soruşturma başlatılırken Saçılık, haziran ayında Çankaya Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılarak ifade verdi.

"DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNİ AŞAĞILAMA"

MLSA'nın aktardığına göre polisin “sanal devriye” usulüyle araştırma raporu hazırladığı Saçılık’a, “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçlaması yöneltildi. Saçılık ise ifade özgürlüğünü kullandığını söyledi.

İKİ PAYLAŞIM ÜZERİNDEN İDDİANAME

Emniyetin gönderdiği fezlekeyi inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “depremin ilk anından itibaren devletin milletle el ele tüm yardımları deprem bölgesine ulaştırdığını” öne sürerek, Saçılık’ın “hiçbir veriye dayanmadan sosyal medya hesabı üzerinden belirsiz sayıda kişinin görebileceği şekilde yanıltıcı bilgi yazdığını” iddia etti. İki paylaşım üzerinden iddianame hazırlayan savcılık, Saçılık’ın TCK 217/A maddesi uyarınca “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan cezalandırılmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

Veli Saçılık, 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerin ardından Hatay’ın Antakya ilçesi Ürgen Paşa mahallesinde çekilen bir videoyu X (Twitter) hesabından paylaşmıştı.

Enkaz önündeki bir depremzedenin, “İçeride ses olmasına rağmen 28 saattir hiçbir ekip gelmiyor” dediğine dikkat çeken Saçılık, “Depremde kurtarma çalışmaları için ilk üç gün çok önemliydi. Bütün enkazlardan sesler geliyordu. ‘AFAD dışında hiçbir kişiye-kuruluşa müsaade etmeyeceğiz’ diyerek insanları ölüme terk ettiler” diye yazmıştı.

Yakın bir zaman diliminde bu kez deprem bölgesinde bir polisin hırsızlık yaptığı iddiasıyla üç kişiye işkence ettiği görüntüleri de alıntılayan Saçılık, “İşkencecilik ‘hırsızlık’ üzerinden tekrar ‘vitrine’ çıkarılıyor. Saray Rejimine işkence yakışır” yazmıştı.