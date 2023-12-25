Yandaş yazar, asgari ücret zammı için oran verdi

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdülkadir Selvi, asgari ücrete yapılacak zam oranının en az yüzde 50 olmasını beklediğini söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bu hafta için açıklanacak yeni asgari ücretle ilgili konuştu.

Selvi, asgari ücrete en az yüzde 50 zam yapılmasını beklediğini söyledi.

Halihazırda 11 bin 402 lira olarak uygulanan asgari ücret, yüzde 50 oranında artırılması halinde 17 bin 103 liraya yükselecek.