Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yandaş yazar, asgari ücret zammı için oran verdi

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdülkadir Selvi, asgari ücrete yapılacak zam oranının en az yüzde 50 olmasını beklediğini söyledi.

Ekonomi
  • 25.12.2023 16:16
  • Giriş: 25.12.2023 16:16
  • Güncelleme: 25.12.2023 16:22
Kaynak: Haber Merkezi
Yandaş yazar, asgari ücret zammı için oran verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bu hafta için açıklanacak yeni asgari ücretle ilgili konuştu.

Selvi, asgari ücrete en az yüzde 50 zam yapılmasını beklediğini söyledi.

Halihazırda 11 bin 402 lira olarak uygulanan asgari ücret, yüzde 50 oranında artırılması halinde 17 bin 103 liraya yükselecek.

CHPli Genç: Asgari ücret en az 20 bin lira olmalı
Erdoğan duyurabilir: Asgari ücretin açıklanması için yeni tarih
BirGün'e Abone Ol

 

 

 