Yandaş yazardan AKP Ankara İl Başkanı'na tepki

Yandaş gazeteci Hadi Özışık, AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un, Mansur Yavaş'tan yaklaşık 30 puan fark yemesiyle ilgili sorumluluğu AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'a yükleyerek, "Bu arkadaşın bir dakika beklemeden istifa etmesi gerekmiyor mu?" diye sordu.

Yandaş gazeteci Hadi Özışık, AKP ve MHP'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un, CHP'nin adayı Mansur Yavaş'tan yerel seçimlerde 30 puan fark yemesiyle ilgili AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı eleştirdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili değerlendirme yaptığı bir videoyu paylaşan Özışık, Özcan'a şöyle seslendi:

"AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan... Yahu arkadaş senin adayın Mansur Yavaş'tan yüzde 30 fark yemiş, sen niye hala kulağının üzerine yatarsın? Bu arkadaşın bir dakika beklemeden istifa etmesi gerekmiyor mu? O ya da öteki... Başarısız kim varsa... Her neyse videoda her şeyi anlattım..."

Yerel seçim'de Ankara'da Mansur Yavaş yüzde 60,4 oy alırken Turgut Altınok yüzde 31,6'da kalmıştı.