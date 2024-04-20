Yandaş yazardan Nihat Zeybekci'ye 'İsrail'le ticaret' tepkisi: Daha gerizekalıca bir açıklama duymadım

Yandaş Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin İsrail ile yapılan ticareti savunmasına, "Gazze süreci boyunca bundan daha gerzekçe, bundan daha gerizekalıca bir açıklama duymadım" sözleriyle tepki gösterdi.

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, İsrail'le ticaretin Gazze Şeridi’nde yapılan katliamdan ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'ye tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Zeybekci'nin sözlerini alıntılayan Kılıçarslan, "Gazze süreci boyunca bundan daha gerzekçe, bundan daha gerizekalıca bir açıklama duymadım. 'Eyvallah' diyor yahu soykırım için. Yuh artık. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Gazze süreci boyunca bundan daha gerzekçe, bundan daha gerizekalıca bir açıklama duymadım. "Eyvallah" diyor yahu soykırım için. Yuh artık. Yazıklar olsun.pic.twitter.com/6IPJUB2rhY — ismail kılıçarslan (@kilicarslan_is) April 20, 2024

Zeybekci'nin daha sonra İsrail'le ticareti savunduğu sosyal medya paylaşımına da yanıt veren Kılıçarslan, "Cumhurbaşkanımızın arkasına saklanma açıklaması da gelmiş. Gerçekten yazıklar olsun. Kendi adıma mahşerde de dünyada da davacısı olacağım bu sözlerin" dedi.

Nihat Zeybekci, İsrail ile yapılan ticareti şu sözlerle savunmuştu:

"Hassas çalışma yapılması gerektiğini savunuyoruz. Yasaklı ürünlerden ziyade belki kayda alma şeklinde. Denizli biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük bakır kablo ihracatçısı olan bir şehir. İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var.

Yani eyvallah... İsrail'in müslümanlara yaptığı bebek katliamını nefretle kınıyoruz. Ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de, İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. 6 satıp 1 aldığımız bir ülke. Onunla ilgili daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum. Bununla ilgili de çalışıyoruz."