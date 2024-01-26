Yargı BİK’in hukuksuzluğunun yanında: Evrensel’in 'ilan davası’ reddedildi

Evrensel’in, BİK’in resmi ilan yayımlama hakkını iptal etmesine karşı açtığı davada mahkemeden ret kararı çıktı. Karar istinafa götürülecek. Evrensel Yayın Yönetmeni Özdal, kararın politik olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ

Evrensel Gazetesi’nin Basın İlan Kurumunun (BİK) resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını iptal etmesine dair açtığı davada karar çıktı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi davanın reddine karar verdi. Mahkeme kararında BİK’in öne sürdüğü “birden fazla gazete almanın suç” olduğu savını kabul etti ve “çeşitli siyasi parti ve şirketlere toplam 359 adet nüshanın sevkinin gerçekleştirildiğini”, bu nedenle “asgari fiili satış şartını gerçekleştirmediği”ni ileri sürerek davanın reddine karar verdi.

Evrensel gazetesinin avukatı Devrim Avcı ve Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal, kararı TGS İstanbul Şubesinde yapılan açıklamayla duyurdu.

İTİRAZLARIMIZ DİKKATE ALINMADI

Kararı 30 gün içinde istinafa götürme haklarının olduğunu, oradan da karar çıkmazsa AYM ve AİHM’e kadar gidebileceklerini kaydeden Av. Avcı, mahkemenin itirazlarını hiçbir şekilde değerlendirmediği belirtti.

Mahkemenin kararını taraflı olduğunu belirten Av. Avı, şöyle dedi:

“Mahkeme İzelman’ın TİS sözleşmesi sırasında alınan gazeteleri, Emek Partisi’nin üyelerinin satmasını ihlal sayıyor ancak makul bir gerekçe sağlamıyor. Herhangi bir gerekçeyi mahkeme kararında göremiyoruz. Neyin makul olduğunu tartışmıyor, İstanbul’da birkaç bayii üzerinden birden fazla gazete alındığını ısrarla söylüyor. BİK, Evrensel’i sürekli takip ederken aynı şeyi yandaş gazeteler için yapmıyor. Bu durum kanun önünde eşitlik ilkesine aykırıdır.”

POLİTİK BİR AMBARGO UYGULANIYOR

Kararın politik olduğunu vurgulayan Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal bunun kendilerine engel olamayacağını, aynı cesaret ve şevkle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Özdal, "Duruşmaları izledik, davalıyla karar vericiler arasındaki gönül bağını gözlerimizle gördük. Bu karar sadece Evrensel’e dair değil tüm muhalif medyaya verilmiş bir gözdağıdır” dedi.

Televizyon yayıncılığı üstündeki baskı aracı RTÜK gibi BİK’in de internet haberciliği ve basılı gazeteler üzerinde bir sopa olduğunu ifade eden Özdal, "Evrensel’in yayını rahatsız etmiştir. Yargı BİK’in bu hukuksuz kararının arkasında durdu. Artık yalnızca BİK’le değil idari mahkemeyle de karşı karşıyayız” dedi.



Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Sekreteri Banu Tuna, BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Türkiye Temsilcisi Özgür Öğret, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) adına Dava Takip Koordinatörü Semra Pelek de destek vermek amacıyla basın açıklamasına katıldı.



NE OLMUŞTU?



Basın İlan Kurumu (BİK), Eylül 2019’da Evrensel’in resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını durdurmuştu. 22 Aealık 2022’de ise gazetenin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını tümden iptal edildi. Gazetenin iptal kararı sonrası BİK kararın kaldırılması talebiyle iki kez itirazlarda bulunuldu. Evrensel’in, BİK’in kararına dair açtığı davanın ilk duruşması 28 Kasım 2023’te İstanbul 2. İdare Mahkemesinde görüldü.