Yargıtay Başkanlığı'ndan ihraç Necmeddin Özmen yakalandı

FETÖ'den 7 yıldır aranan Yargıtay Başkanlığı'ndan ihraç tetkik hakimi Necmeddin Özmen, yurt dışına kaçmak üzereyken Ankara'da yakalandı.

Yargıtay'dan ihraç firari tetkik hakim, Ankara'da yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kurulan özel ekibin yaptığı takip sonucu 7 yıldır firari olan Yargıtay Başkanlığı'ndan ihraç tetkik hakimi Necmeddin Özmen, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yakalandı.

İhraç tetkik hakiminin arama kaydı bulunduğu belirlendi. Özmen'in, 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adresini değiştirdiği, gizlilik kurallarına riayet ederek, üzerinde başka kişilere ait kimlikler bulundurduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin üzerinde mali değeri 1 milyon 500 bin Türk lirası olan euro, dolar, İsveç frangı ve altın ele geçirildi.

Yurt dışına kaçmak üzere olduğu değerlendirilen şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.