Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'den "Can Atalay" açıklaması

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Gezi davası hükümlüsü TİP milletvekili Can Atalay dosyasıyla ilgili "İtiraz gelmediği takdirde biz dosyayı mahalline göndereceğiz" dedi. Kadın cinayetleri ile ilgili soruları yanıtlayan Şahin, "Bazı suçlarda idam olmalı. Ağırlaştırılmış müebbet caydırıcı olmuyor" dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay dosyasına ilişkin, "Yargıtay 3. Ceza Dairesi karar verdi, bize gönderdi. Dosya şu an bizde. İtiraz gelmediği takdirde biz dosyayı mahalline göndereceğiz" dedi.

CNN TÜRK yayınında konuşan Şahin, Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkındaki kapatma davası ile ilgili de "2 yıldan fazla süre geçti. Davalı parti kendisi kapatmış gibi, faaliyeti yok. DEM Parti adını aldı. Beklemekteyiz, duruşma tarihini AYM belirler" diye konuştu.

Kadın cinayetleriyle ilgili cezaların caydırıcı olmadığını söyleyen Şahin, "Hatta bana göre suçu ispat edilenin idam cezası olmalı diye düşünüyorum. Bazı suçlarda idam olmalı" dedi.

Şahin'in açıklamlaarından öne çıkanlar şöyle:

Hayvanlar sokakta gezmemeli, barınakta olmalı.. Sokakta gezmemesi gerekir. Zamanla sokakta saldırgan oluyor. Bir insana saldırıyor, kontrolden çıkma ihtimali her zaman var. Ya sahipli ya barınakta olmalı. Son düzenleme yapıldı. Küpelenip sokağa bırakma, bu yanlış. Ya barınakta ya sahipli olmalı.

Verilen ceza en ağır ceza ağırlaştırılmış müebbet. Eskiden bunun karşılığı idamdı. Suç işlerken kimse ağırlaştırılmış müebbet var diye işlemiyor.

"SUÇU İSPAT EDİLENİN İDAM CEZASI OLMALI"

İstanbul sözleşmesi ile cinayetlerin ilgisi yok. Sözleşme varken de işleniyor, yokken de işleniyor. Yeteri kadar cezası var.

Hatta bana göre suçu ispat edilenin idam cezası olmalı diye düşünüyorum. Bazı suçlarda idam olmalı. Hamile kadını sayısız bıçak darbesi ile katleden bir insana ağırlaştırılmış hapis yerine, idam olmalı. Ağırlaştırılmış müebbet caydırıcı olmuyor."