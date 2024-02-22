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Yazarımız Gözde Bedeloğlu yargılanıyor:  Savcı ceza istedi

BirGün yazarı Gözde Bedeloğlu'nun MHP Antep Milletvekili Sermet Atay'ın şikâyetiyle 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Savcı, Bedeloğlu’nun üzerine atılı “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Medya
  • 22.02.2024 20:23
  • Giriş: 22.02.2024 20:23
  • Güncelleme: 22.02.2024 20:28
Kaynak: Haber Merkezi
Yazarımız Gözde Bedeloğlu yargılanıyor:  Savcı ceza istedi

BirGün yazarı Gözde Bedeloğlu'nun MHP Antep Milletvekili Sermet Atay'ın şikâyetiyle 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. 

Bedeloğlu'nun gazetemizde 9 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan "Dünden bugüne 'devleti koruyanlar'" başlıklı yazısı nedeniyle açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. 

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Bedeloğlu’nun üzerine atılı “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duruşma 23 Mayıs 2024 tarihine erteledi.

Gözde
Gözde Bedeloğlu
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