Yazarımıza açılan dava görülecek

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şikayetleri üzerine BirGün Yazarı Zafer Arapkirli'ye açılan davanın ikinci duruşmasa yarın görülecek.

Haber Merkezi

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şikayetleri üzerine BirGün Yazarı Zafer Arapkirli'ye açılan davanın ikinci duruşmasa yarın görülecek.

Zafer Arapkirli twitter hesabından Yeniçağ gazetesinin "7 bin kişi Jandarma sınavını böyle kazanmış.FETÖ'cüler deşifre edildi" haberini alıntılayarak "ŞİMDİ NE OLACAK? İçişleri Bakanı ve emrindeki Jandarma Genel Komutanı, bunu eleştirenlerle ilgili suç duyurusunda bulunup atarlı-giderli tweeet mi atacak? Biz mi yaptık sınavı? Biz mi aldık bunları?" ifadelerini kullanmıştı. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şikayetleri üzerine yazarımız Zafer Arapkirli hakkında hakaret suçundan dava açıldı. Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 28 Kasım 2023'de görülen davanın ilk duruşmasında esas hakkında mütaalaya karşı savunma yapılması için süre verilerek duruşma yarına ertelenmişti. Yarın görülecek davanın 2. duruşması saat 10.50'de başlayacak. İddianamede, Arapkirli'nin hakaret suçundan cezalandırılması isteniyor.

Arapkirli ifadesinde, "Paylaşımımda yıllardır Türkiye'de çok yoğun tartışma konusu edilen devletin bazı birimlerinde paralel yapılanma ve o yapılanmanın sorumlusu Fetullahçı teşkilatlanma konusundaki eleştiri ve kaygılarımı hatırlatmış oldum. Anayasanın ifade özgürlüğünü düzenleyen 26. maddesinden kaynaklanan özgürlüğümü kullanarak söz edilen yorumu yaptım. Hiçbir hakaret ya da suçun söz konusu olduğuna inanmıyorum" demişti.