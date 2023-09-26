Yeni saldırı gelebilir

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ operasyonu sonrası 5 bine yakın Ermeni, Ermenistan’a geçti. Agos Genel Yayın Yönetmeni Danzikyan, “Yeni saldırı gelebilir” diye konuştu.

Asena TUNCA

Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a geçişler sürüyor. Erivan’dan yapılan açıklamada Karabağ’dan Ermenistan’a sığınan Ermenilerin sayısı dün itibarıyla 4 bin 850 olarak açıklandı. Açıklamanın devamında, "Zorla yerinden edilen kişilerden 3 bin 900'ünün kayıt işlemleri tamamlandı, 950'sinin ihtiyaç değerlendirmesi devam ediyor. Hükümet kalacak yeri olmayan herkese kalacak yer sağlıyor" denildi.

Rus barış gücünün tahliyeye yardımcı olduğunu açıklayan Moskova’dan ise Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a sert tepki geldi. Moskova’yı “askeri operasyonda Azerbaycan’a destek vermekle” suçlayan Paşinyan’a tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Yoğun duyguları anlıyoruz ancak kimse Rusya’yı ve özellikle barış gücünü böyle bir şeyle suçlayamaz” dedi.

ERDOĞAN NAHÇIVAN’DA

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Azerbaycan lideri İlham Aliyev’le Nahçıvan’da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında Bakü’nün operasyonunu “zafer” olarak niteleyen Erdoğan, “Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz” dedi. Aliyev ise “Karabağ’da yaşayan Ermenilerin Azerbaycan toplumuna entegrasyon sürecinin başarılı olacağını” belirtti.

ANKARA’YA TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise "Bakü'nün Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini" söyledi. Bakü'nün yanı sıra Moskova ve Ankara'yı da suçlayan Macron, "Bugün Azerbaycan'la suç ortaklığı yapan bir Rusya, bu manevraları her zaman destekleyen bir Türkiye ve sınır tanımayan ve Ermenistan'ın sınırını tehdit eden bir (Azerbaycan) hükümet var" dedi.

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, konuya ilişkin BirGünTV’ye değerlendirmelerde bulundu. Danzikyan şunları söyledi: “Azerbaycan ordusu Karabağ silahlı güçlerini yok etmek için bir saldırı başlattı. Karabağ, nüfusu Ermenilerden oluşuyor. Ermenistan silahlı güçlerinin direnecek gücü, ateşkesten başka çaresi yoktu ama şimdi insani bir dramla karşı karşıyayız.

ERMENİLER GÜVENMİYOR

Karabağ yönetimi ‘Bütün Ermeniler gitmek istiyor’ dedi. İnsanlar zorla kendi ülkelerini bırakmak zorunda kalmaları, 30 yıl boyunca süren bir güvensizliğin sonucu. Aliyev’in Ermenistan’a Batı Azerbaycan dediğini de düşünürsek, zor bir denklem var.

Dağlık Karabağ’ın statüsü olacak mı esas tartışma konusu. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanımak demek, Karabağ’ın Azerbaycan’ın parçası olmak demektir. Paşinyan bu yüzden iç siyasette eleştirildi, Rusya da şu an bu durumu hatırlatıyor. Rusya ve Ermenistan birbirine çok kızgın. Bu durum da Azerbaycan ve Türkiye’ye yeni alanlar açıyor. Zengezur Koridoru’nu da elde etmek isteyecektir Azerbaycan ve Türkiye.

Hedef şu, Iğdır’dan Orta Asya’ya açılacak bir Türk Dünyası yolu. Geriye bir tek Ermenistan toprağı kaldı. Türkiye ve Azerbaycan başlamışken bitirelim demiş de olabilirler, ancak bu Ermenistan’ın kırmızıçizgisi. Ayrıca uluslararası arenada sıkıntı yaratacak bir saldırı olur. Ancak şu an Ermenistan’ın yanında kimse yok. ABD ve AB ile İran Zengezur’a karşılar. İran, Azerbaycan’ın güçlenmesini istemiyor. Sınırların değişmesine kesinlikle karşıyız diyorlar. Hayli güç koşullar devam edecek gibi görünüyor. Daha insani bir durum ortaya çıkar.”