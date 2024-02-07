Yeniden değerlendirilecek

CHP’de, “Anketlerde birinci çıktığı” için aday gösterildiği iddia edilen Lütfü Savaş için yeni bir anket daha yaptırıldı. Savaş’ın adaylığının yeniden değerlendireceği öğrenildi. Hatay için şimdilik üç isim masada.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’nin 11 Ocak’ta gerçekleştirdiği PM’de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için ismi yeniden açıklanan Lütfü Savaş’ın adaylığının yarattığı tartışmalar 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümünde daha da alevlendi. CHP depremlerin yıldönümü nedeniyle Hatay’da gerçekleştirilen anmalarda protesto edilen Savaş’ın adaylığının geri çekilmesini gündemine aldı.

Parti kaynakları, cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan MYK ve PM’nin gündeminde Hatay’ın da olacağını kaydetti. Adaylık için adı geçen Hatay eski Milletvekili Suzan Şahin, BirGün’e adaylığı kabul etmeyeceğini söyledi. Parti kaynakları ise Şahin’in yanı sıra iki ismin daha masada olduğunu belirtti. CHP, Lütfü Savaş’ın adaylığının ilan edildiği 11 Ocak itibarıyla yaşanan tartışmaları yakından takip etti. Parti kurmayları, “Anketlerde ilk sırada yer aldığı” ve “Başka seçenek olmadığı” için tercih edildiğini belirttikleri Savaş’ın adaylığının ilanından sonra ortaya çıkan tepkiler üzerine kentte bir anket daha düzenlendiğini söyledi.

SUZAN ŞAHİN İDDİASI

CHP’nin, “seçeneksiz” olduğu belirtilen Hatay’da, adaylık için 27’nci Dönem Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in ismi gündeme geldi. Şahin’in 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürüttüğü çalışmalar ve Hatay’da sevilen bir isim olması nedeniyle adaylığının değerlendirildiği kaydedildi. Öte yandan Şahin’in, CHP’nin Hatay’ın ilçe adaylarıyla uyum içinde çalışabilecek bir isim olduğu dile getirildi.

Adaylık için isminin tartışıldığını bildiğini ifade eden Şahin ise teklif gelmesi durumunda kabul etmeyeceğini söyledi. BirGün’ün sorularını yanıtlayan Şahin, şunları söyledi: ‘‘İsmimin anılması elbette kıymetli. Ama bu iş, bu saatten sonra olacak şey değil. Ben bu şehre aşığım, böyle bir teklif beni onurlandırır. Ama bu aşamada böyle bir şey mümkün değil. Üç partiden teklif aldım ama CHP’li doğdum, CHP’li ölürüm. CHP bugün yanlışlar yapabilir ama Türkiye’nin kurucu partisidir.’’

BÖKE VE AÇIKEL

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Sekreteri ve Parti Meclisi Üyesi Selin Sayek Böke’nin ismi de Hatay Büyükşehir Belediyesi için geçti. Babası İskender Sayek İskenderunlu olan Böke’nin partideki görevi nedeniyle aday gösterilmesi beklenmiyor. CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel’in ismi de Hatay için konuşuluyor. Hataylı olan Açıkel’in kentte sevilen bir isim olduğunu belirten parti kaynakları, “Açıkel’in isminin doğup büyüdüğü kent için gündeme gelmesi çok doğal” değerlendirmesinde bulundu.