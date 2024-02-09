Yeniden Refah, Erdoğan'dan iki büyükşehir ve 35 ilçe istemiş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AKP'den Kocaeli ve Sakarya'nın yanı sıra 35 de ilçe belediyesi istediklerini söyledi. Aydal, "Önlerine grafik olarak koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu" diye konuştu. Aydal, taleplerinin kabul edilmediğini belirtti.

İstanbul ve Ankara adaylarını açıklaması beklenen Yeniden Refah Partisi'nin (YRP), AKP'nin ittifak teklifi için şartları ortaya çıktı. YRP Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AKP'den Kocaeli ve Sakarya'nın yanı sıra 35 de ilçe belediyesi istediklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, TV100'de "Eşit Ağırlık" programına konuk oldu.

Burada 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydal, AKP ile yapılan ittifak görüşmelerine de değindi.

Doğan Aydal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'ÖNLERİNE GRAFİK DE KOYDUK'

"Bunu ilk telaffuz eden benim. AK Parti'den 2 Büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. Biz de benim özgeçmişime baktığınızda bir sanayi şehrini çok rahatlıkla kalkındıracak birçok Ar-ge'nin başkanıyım aynı zamanda.

İlk iki toplantıda bu isteğimizi Sayın Cumhurbaşkanına ileteceklerini ifade ettiler. Devamını getireyim. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik olarak koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu."